Çeşitli popüler serileri başarılı biçimde oyuna uyarlamış olan Telltale Games, ilgi gören The Walking Dead dizisini oyun haline getirdikten sonra yoğun ilgi gördü ve son olarak The Walking Dead: A New Frontier adlı üçüncü sezonu PC, Mac, konsol, iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sundu.

The Walking Dead: A New Frontier (Sezon 3)

Bu yeni sezonun ilk iki bölümü hazır durumda ve satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra ilk bölüm geliyor, ilerleyen bölümler için oyun içi satın alma isteniyor. Toplam beş bölüm olacak üçüncü sezonu bölüm bölüm ya da komple sezon olarak alabilirsiniz.

İkinci sezonun sonundan bir süre sonraki olayları konu alan yeni sezonda Javier adlı yeni bir karakteri kontrol ediyor ve önceki sezonlardan tanıdığınız Clementine‘nin biraz yaşlanmış haline eşlik ediyor, Jesus adlı karakterin belirdiğine şahit oluyorsunuz. Sezon 2 oyun kaydı olanlar bunu Sezon 3’e aktarabiliyorlar. Bulut depolama sistemi sayesinde önceki sezonu başka platformda bitirseniz bile sorunsuz geçiş oluyor. Bir nedenden kaydı kaybedenler hikaye oluşturma motorunu kullanıp çeşitli soruları cevaplayarak kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Google Play – 17.99 TL

Apple iTunes – 12.99 TL