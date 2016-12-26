Android: Google Play Market Para İadesi

Google Play markette yer alan uygulamalar ve oyunlar büyük oranda ücretsiz olsa da bazıları ödeme gerektiriyor ya da Pro sürüme geçiş/reklamları silmek için uygulama içi satın almalar sunulabiliyor. Bu tür ödeme gerçekleştiren işlemler için kredi kartı bilgilerinizi girmişseniz ve telefon ya da tabletinizi çocuklara emanet etmişseniz yüklü bir faturayla başbaşa kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınız şaka olarak telefonu masada bıraktığınızda pahalı uygulamalar vb de alabilir. Peki bu tür istenmeyen satın almalarda kaseti başa sarıp ödemeyi nasıl geri alacaksınız?

Google Play Market Satın Alma Bariyeri

Öncelikle tamamen sizden habersiz, çocuk ya da arkadaş etkisiyle yaşanan satın almaları 65 güne kadar rapor ederek paranızı geri alabilirsiniz. https://support.google.com/googleplay/contact/play_request_refund_apps adresini kullanarak ve listedeki sebepler içinden “Aile bireyi ya da arkadaş onayım olmadan yaptı” seçerek başvurun. Genelde 15 dakika içinde sonuç alınacak.

Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için Google Play uygulamasına eklenmiş olan güvenlik bariyerini devreye sokmalısınız. Bunun için Google Play uygulama ayarlarına girip satın almalar için onay seçeneğine tıklayın.

Google Play Market İki Saat İçinde Para İadesi

Bir uygulamayı kendi isteğinizle alırsanız ve daha sonra cihazınızla uyumlu olmadığını, çökme ya da donma olduğunu görürseniz ya da aynı uygulamanın PC/iOS sürümüne sahip olduğunuzu sonradan anlayıp geri vermek isterseniz satın almadan sonra iki saat içinde uygulama indirme butonu yanında iade butonu göreceksiniz. Uygulama anında kaldırılacak ve ödemeniz otomatik olarak geri verilecek. Bir uygulamayı alıp iki saat içinde iade eder ve sonra tekrar alırsanız iade edemezsiniz. Böylece sürekli ücretsiz oyun vb oynamanız engellenmiş olur.

Google Play Market İki Gün İçinde Para İadesi

Az önce söz ettiğimiz sıkıntılardan dolayı satın almayı iade etmek istiyor ama vakit yokluğundan ilk iki saat içinde iade butonuna basmamışsanız başta verdiğimiz linki kullanarak başvuru yapabilirsiniz ama bu kez durumun analiz edilip onay verilmesi iki güne kadar sürebilir.

Google Play Market İki Günden Sonra Para İadesi

İlk 48 saat içinde iade işlemini başlatmadıysanız ve ilgili uygulama ya da oyunun iadesi için ürün sayfasında yer alan destek e-postasına gönderim yapmanız gerekiyor ki çoğu durumda İngilizce bilmeniz gerekecek. Eğer geliştirici onay verirse satın alma iptal edilecek ve paranız geri ödenecek.