Android ve iOS İçin En İyi Müzik Akış Uygulamaları

CD ile müzik dinleme devri çoktan sona erdi ve müzik akışı uygulamaları son zamanlarda iyice ön planda. Çok sayıda ücretsiz ve ücretli servis var. Bazıları çevrimiçi, bazıları aynı zamanda çevrimdışı müzik dinleme imkanı veriyor. Aynı zamanda popüler şarkıları görme, yeni sanatçıları keşfetme imkanı veren listeler var. Bu uygulamalar içinde herhangi biri için en iyisi demek mümkün değil çünkü farklar var. Milyonlarca kullanıcısı olan servisler içinde ön plana çıkan beş tanesini sıralıyoruz…

Pandora

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Music Genome Project altyapısını kullanan Pandora, şu ana kadarki en kapsamlı müzik analiz servislerinden biri. Kullanıcılara sevdiklerini seçerek dinleme imkanı veren özelleştirme seçenekleri sunuyor ve dinleme tarzınıza uyum sağlıyor. Şarkılar, sanatçılar, türlere bağlı özel istasyonlar tasarlayabilir, ünlü komedyenleri bile dinleyebilirsiniz.

Pandora® Radio
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Pandora® Radio
Developer: Pandora
Fiyat: Ücretsiz+

Spotify

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Tüm cihazlara ücretsiz olarak kurulabilen ama üyelik için aylık ödeme isteyen Spotify ile her nerede olursanız olun doğru müziği dinleyebilirsiniz. Şarkıcı ya da albümleri seçebilir ya da favori şarkılarınızı içeren listeler hazırlayabilirsiniz. Yeni müzikleri keşfetmek içinde havanıza uygun hazır listelere bakabilirsiniz. Üyelik gerektiren Premium özellikler arasında istenen şarkıyı istenen anda dinleyebilmek, çevrimdışı dinlemek için indirmek ve reklamlardan kurtulmak var.

Spotify Music
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Spotify Music
Developer: Spotify Ltd.
Fiyat: Ücretsiz+

Spotify: Listen To & Stream Music for Free
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Spotify: Listen To & Stream Music for Free
Developer: Spotify Ltd.
Fiyat: Ücretsiz+

Slacker Radio

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Slacker Radio, tarzınıza göre biçimlendirebileceğiniz müzik programlarına ücretsiz erişim sunuyor. Ünlü sanatçılar, komedyenler, haber ve spor kanallarının ev sahipliği yaptığı çeşitli istasyonlar var. Aynı zamanda üyeler çevrimdışı moduyla dinamik biçimde kişiselleştirme uygulanabiliyor.

Slacker Radio
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Slacker Radio
Developer: Slacker Inc.
Fiyat: Ücretsiz

TuneIn Radio

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TuneIn Radio ile favori radyo istasyonlarınızı ücretsiz dinleyebilirsiniz. 100 binden fazla radyo istasyonu kayıtlı ve dünyanın her yanından en kapsamlı spor, haber, müzik ve talk şov programlarına erişilebiliyor. TuneIn Premium üyeleri ek olarak NFL, MLB ve Barclays Premier Lig maçlarına da erişebiliyor, reklamsız müzik, sesli kitap dinleyebiliyor.

TuneIn Radio
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TuneIn Radio
Developer: TuneIn Inc
Fiyat: Ücretsiz+

TuneIn Radio - Stream Live Radio
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TuneIn Radio – Stream Live Radio
Developer: TuneIn
Fiyat: Ücretsiz+

SoundCloud

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Milyonlarca kullanıcı ücretsiz müzik dinleyebilmek için SoundCloud kullanıyor. SoundCloud sayesinde başka yerde bulamayacağınız şarkıları keşfedebilir, önerilen şarkılar sayesinde yeni favoriler keşfedebilir, farklı türlerden şarkı ve sanatçıları dinleyebilir, şarkı listeleri oluşturabilir, sanatçılar ve arkadaşlarla buluşabilirsiniz. Ücretli üyelikle tam kapsamlı SoundCloud kataloğuna erişilebiliyor, çevrimdışı dinlenebiliyor ve reklamlara son veriliyor.

SoundCloud: müzik & audio
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SoundCloud: müzik & audio
Developer: SoundCloud
Fiyat: Ücretsiz

SoundCloud - Music & Audio
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SoundCloud – Music & Audio
Developer: SoundCloud Ltd.
Fiyat: Ücretsiz+

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