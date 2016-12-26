Android/iOS: Retro City Rampage DX Oynayın

Açık dünya esaslı aksiyon/macera oyunu Retro City Rampage, adından anlaşılacağı gibi Grand Theft Auto günlerini anımsatan, kuşbakışı şehir görünümünde ortalığı dumana katma esaslı bir seçenek. Vblank Entertainment tarafından geliştirilen oyun dört sene kadar önce çıktı ve bu süreçte PC, OS X, Linux, Xbox 360, Sony PS3, Sony PS4, PS Vita, PS Portable, Nintendo 3DS, Wii gibi hemen hemen tüm platformlara geldi. 2014 yılının Şubat ayında sunulan Retro City Rampage DX ise ilk oyunun iyileştirilmiş versiyonu olarak biliniyor.

Retro City Rampage DX Oynayın

Retro City Rampage DX’in Android ve iOS ortamlarına gelen mobil sürümünü oynayarak çeşitli görevleri yerine getirmeniz, Minecraft, Super Meta Boy, BIT.TRIP benzeri mini oyunları tamamlamanız, açık dünyadaki diğer olanakları keşfetmeniz isteniyor. Yüzden fazla aktivite, çalınması gereken 50 araç, 25 farklı silah, 200 karakter özelleştirmesi içeriyor. iOS sürümü bir süredir yayındaydı ama Android sürümü yeni sayılır. ROM City Rampage adlı tamamen 8-bit olarak hazırlanmış prototip sürümü oynama imkanı da sunuluyor.

Google Play – 16.99 TL

Apple iTunes – 12.99 TL