Android ve iOS cihazlarda Twitter’da an oluşturmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Popüler sosyal ağ sitesi Twitter’a bir süre önce yeni Moments yani Anlar özelliği dahil edildi. Bir Twitter An’ı temelde kullanıcının seçtiği bir grup tweet’ten oluşmakta. Snapchat story’leri gibi düşünülebilir, ancak burada tweet’ler kaybolmuyor. Twitter’da Moments / Anlar özelliği tüm kullanıcılar için etkinleştirilmiş durumda, hatta siz de takip ettiğiniz kişiler arasında An oluşturan birkaç kullanıcı profili görmüş olabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla Twitter’da An Oluşturmak oldukça kolay.

Android ve iOS: Twitter’da An Oluşturmak

Herhangi bir tweet’ten an oluşturmak için ilgili tweet’i görüntüleyin, sağ üst kısımda yer alan butona dokunun ve karşınıza gelen seçenekler arasından Add to Moment / An Oluştur butonuna dokunun. Şimdi anlarınızın olduğu ekran açılacaktır, burada Add to Moment başlığının yan tarafındaki + butonuna tıklayarak yeni bir an oluşturabilir ya da eğer varsa ilgili tweet’i mevcut bir ana dahil edebilirsiniz.

iOS’te alternatif olarak Me sekmesine gidin, ayarlara erişin. Menüde yine Moments / Anlar seçeneğini göreceksiniz; buradan oluşturduğunuz anlara, taslaklara ulaşabilir veya yeni bir an oluşturabilirsiniz. Android’de ise profil fotoğrafınıza dokunun ve navigasyon menüsünden Moments / Anlar sekmesini açın.

Tweet’leri bir ana iki farklı şekilde ekleyebilirsiniz: anın içinden ya da timeline’ınızdan. Bir anın içinden tweet eklemek için Add Tweets (Tweet’leri Ekle) butonuna dokunun. Attığınız, beğendiğiniz tweet’lerden seçim yapabilir ya da bir tweet için arama yapabilirsiniz. Timeline’ınızdan bir tweet seçmek için basitçe Add to Moment (Ana Ekle) seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Anınızı tamamladığınızda Publish (Yayınla) butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.