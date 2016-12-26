Android: Müzik Listesini Bildirim Çubuğundan Yönetmek

Android‘de Müzik Listesini Bildirim Çubuğundan Yönetmek için izlemeniz gereken aşamalara göz atacağız. Öncelikle bu işlemi root erişimi sağlanmış Android’li akıllı telefonlarda gerçekleştirebileceğinizin altını çizmek istiyoruz. Xposed yazılımı root erişimi sağlanmış cihazlarda önemli ince ayarlar / modifikasyonlar ve arayüz düzenlemeleri yapma olanağı sağlıyor. Xposed framework’ünü cihaza kurduğunuzda sayısız Xposed modülünü akıllı telefonunuza kazandırmanın yolunu açabiliyorsunuz. XGPM akıllı telefonunuza önemli bir işlev kazandıran bir Xposed modülü. Araç Google Play Music’te düzenleme yapıyor, son durumda müzik uygulamasını kullanma şeklinizin değişeceği kesin. Uygulama müzik kontrollerini bildirim çubuğundan yönetme olanağı sağlıyor. Dilerseniz Android‘de Müzik Listesini Bildirim Çubuğundan Yönetmek için faydalanılabilecek XGPM Xposed modülüne daha yakından bakalım.

Müzik Listesini Bildirim Çubuğundan Yönetmek

XGPM, Google Play Music çalma listesini çalma listenizi görüntüleyip kontrol edebileceğiniz bildirim çubuğuna ekliyor. Oynatma listesi kullanılmadığında gizli durumda, ancak bildirimin sağ üst köşesindeki küçük bir düğme aracılığıyla listeye erişilebiliyor. Şu anda modül kaydırma kısıtlamaları nedeniyle oynatma listesinde yalnızca 7 parça görüntülenebilmekte, ancak geliştiricinin ileride bu sayıyı artırabileceğini umuyoruz.

XGPM Xposed modülünü yüklemek için:

Öncelikle XGPM modülünü buradan akıllı telefonunuza indirin.

akıllı telefonunuza indirin. Android’de Ayarlar – Güvenlik yolunu izleyin ve Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin.

yolunu izleyin ve seçeneğini etkinleştirin. Dosya yöneticinizi açın, APK dosyasına erişin ve kurulumu gerçekleştirin.

Uygulama tepsisinden Xposed Installer ‘ı çalıştırın.

‘ı çalıştırın. Modules sekmesine dokunun ve XGPM modülünü etkinleştirin.

sekmesine dokunun ve modülünü etkinleştirin. Şimdi değişikliklerin etkinleştirilebilmesi için Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.