Çok sayıda oyuna yer veren Rovio imzalı Angry Birds serisi 2009’dan beri gündemde ve mobil dünyayı meşgul ediyor. Ondan fazla farklı sürümü olan Angry Birds serisinin iOS, Android, Symbian ve Windows Phone platformlarına geldiğini gördük. Aşırı ilgiden ötürü sevimli kuşlar animasyonlu film olarak bile karşımıza çıktılar. Son olaraksa sene sonunun geldiği şu günlerde Angry Birds Blast oyunu bizlerle.

Android/iOS: Angry Birds Blast Oynayın

Rovio şu ana kadar sunduğu değişik versiyonlarla oyuncuları kendine bağlamaya devam etti. Bu son oyun olan Angry Birds Blast ise beklenenin aksine fırlatma esaslı değil, üçünü eşleştir esaslı bir oyun. Amacınız kuşları serbest hale getirebilmek için belirli blokları yıkmak. Diğer üçünü eşleştir oyunları gibi oynanıyor ve aynı renkten kutuların hizalanması için bekliyorsunuz. İşinizi kolaylaştıran boost yardımları ve dopingler karşınıza çıkıyor. 250 seviye içeren oyunda renkli grafikler, aile dostu görüntüler ön planda. Klasik ve rahatlatıcı bir oyun ve ücretsiz deneyebilirsiniz. Oyun içi satın almalar yer alıyor.