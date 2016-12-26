iPhone Şarj Sorunu ve Çözümü konusunu ele alıyoruz. Apple’ın iPhone, iPad ya da iPod Touch cihazlarından birine sahipseniz cihazın şarj olmaması sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Kabloların inceliği ve onları çevreleyen kılıfın zayıflığı nedeniyle kabloların sıyrılması / kopması olası bir senaryo ancak sorun her zaman bu olmuyor. Akıllı telefonunuzun Lightning kablosu fiziksel olarak sorunsuz görünüyor ancak iPhone’unuz şarj olmuyorsa deneyebileceğiniz çözüm yöntemleri var. iPhone Şarj Sorunu ve Çözümü için yapmanız gerekenlere bakalım.

iPhone Şarj Sorunu ve Çözümü

Aslında yapmanız gereken şey Lightning portunu temizlemek. Bu işlem size oldukça basit görünebilir ama birçok kullanıcının aklına gelmediği de kesin. Çeşitli kaynaklardan gelen kir, toz, debrisler Lightning portunu dolduruyor. Lightning kablosunun portla yapması gereken bağlantıları bazı temas noktalarını kapatarak önlüyor ve bu nedenle iPhone’un şarj olması da zora giriyor.

Eğer iPad, iPhone ya da iPod Touch’ınız aniden şarj olmayı keserse portu küçük bir alet yardımıyla güzelce temizlemelisiniz. Bir kürdan ya da ataç işinizi görecektir. iPod Touch ya da iPad WiFi modellerinde yok ama SIM kart yuvasını çıkarmayı sağlayan aparat da Lightning portunu temizlemek için kullanılabilir.

Bu araçlarla temizlik yaparken çok dikkatli olmalısınız, yoksa porta donanımsal hasar vererek cihazın şarj olmasını kalıcı olarak engelleyebilirsiniz. Bu noktada kürdanla zarar vermeniz daha güç olacaktır ama yine de tedbiri elden bırakmayın.

Temizlik sonrasında sorun devam ediyorsa sıkıntının USB adaptör ya da PC’nin USB portundan olup olmadığını çapraz denemelerle kontrol edin. Sorun bunlardan kaynaklanmıyorsa kablo değiştirmek çözüm olabilir. Kablo, USB adaptörü farklı cihazlarda denediğinizde çalıştığını görüyorsanız iPhone’daki Lightning portunun ıslanma ya da darbe sonucu zarar görmüş olması ihtimal dahilinde, Apple’dan teknik destek almanız gerekecek.