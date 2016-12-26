iPhone’a iTunes kullanmadan müzik aktarmak için yapmanız gerekenlere değineceğiz. Apple’ın mobil cihazları gerçekten harika fakat bazı detaylar kullanıcıları çıldırtabiliyor. Bunlardan birisi şüphesiz PC ile eşitleme işlemleri için iTunes yazılımını kullanma zorunluluğu. iPhone’a müzik aktarmak istediğinizde bilgisayarınızda iTunes yazılımını kullanmak şart oluyor, tabii ilgili müzikleri doğrudan cihazdaki iTunes uygulamasından satın alıp indirmediyseniz. iTunes belki müzikleri organize etme açısından yararlı olabilir ancak onu kullanmak zorunda mısınız? Dilerseniz iPhone’a iTunes kullanmadan müzik aktarmak için tercih edebileceğiniz alternatif çözümleri tanıyalım.

iPhone’a iTunes Kullanmadan Müzik Aktarmak

CopyTrans Manager

Windows işletim sistemi için geliştirilen CopyTrans Manager yazılımı iTunes’un yerini alabiliyor. iTunes ile benzerlikler taşıyan yazılımda müziklerle ilgili temel düzenlemeler gerçekleştirilebiliyor, kütüphaneye sürükle – bırak yöntemiyle müzik eklenebiliyor. Araç USB bellekte taşınarak farklı bilgisayarlarda dahi kullanılabilmekte.

Program aynı zamanda iTunes kütüphanenizi kendi müzik oynatıcısına aktarabilmekte. iTunes kütüphanesinde geniş arşivi bulunan kullanıcılar için şüphesiz güzel bir detay.

Media Monkey

Media Monkey Windows’a kurulabilecek bir diğer ücretsiz müzik yönetimi yazılımı. Kurulduğunda bilgisayarınızda depoladığınız tüm müzik dosyaları için tarama gerçekleştiriyor ve onları otomatik olarak kütüphanesine dahil ediyor. Aynı zamanda iPhone’unuzu iTunes’a gerek kalmadan eşitleyebiliyor. Çeşitli eklentilerle işlevler kazanabiliyor, arayüzü özelleştirilebiliyor.

Programın 24.95 USD karşılığında edinilebilen Gold versiyonu da bulunmakta ancak önemli bir getirisi yok, ücretsiz sürümü kullanmanızı öneriyoruz.

Gördüğünüz gibi iPhone’a müzik transfer etmek için iTunes kullanmak zorunda değilsiniz.