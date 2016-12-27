Android‘li akıllı telefonunuzda ekranın soluna uygulama kısayollarını eklemek mümkün. Şu ana kadar Android işletim sistemli akıllı telefonlar için sayısız ipucu ve püf noktaya değindik, şimdi de Android arayüzünde ekranın sol kenarına uygulama kısayollarını konumlandırmak için yararlanabileceğiniz başarılı üçüncü parti bir uygulamayı anlatacağız. Dilerseniz Android‘de ekranın soluna uygulama kısayollarını eklemek için kullanabileceğiniz uygulamayı daha yakından tanıyalım.

Android: Ekranın Soluna Uygulama Kısayollarını Eklemek

Öncelikle Google Play uygulama mağazasından Glovebox – Side launcher uygulamasını indirin.

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın ve tanıtım slaytlarına bakmak için arayüzde sola doğru kaydırma yapın.

Sağ üst kısımda yer alan + butonuna tıklayın.

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda kurulu olan uygulamaların yer aldığı listeyi göreceksiniz.

Şimdi ekranın sol kısmında kısayolunu konumlandırmak istediğiniz uygulamaları listeden seçin ve üstte beliren tick simgesine dokunun.

Ekranın sol kısmına kısayolları eklenecek uygulamalar bu şekilde listelendi.

Şimdi Android arayüzünde ekranın sol kenarından sağ kenarına doğru hızlı bir kaydırma yapın, seçtiğiniz uygulamaların kısayollarının sol kısımda belirdiğini göreceksiniz.

Gördüğünüz gibi işlem hayli basit.

Glovebox uygulamasına alternatif olarak kullanabileceğiniz Ray Sidebar Launcher uygulaması da var.

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın, ilk olarak çeşitli ipuçlarıyla karşılaşacaksınız.

Bu uyarıyı gördüğünüzde OK butonuna dokunun.

Şimdi sol kısımda belirecek panelin yükseklik ve genişliğini Width and Height menüsünden ayarlayın.

Ana ekran butonuna basın, Android ana ekranındayken sol panele uygulama kısayolu dahil etmek için panelin üstünde yer alan + butonuna dokunun.

Listeden panele dahil etmek istediğiniz uygulamaları seçmeniz yeterli olacaktır.

Bu panele hızlı şekilde erişmek için tıpkı Glovebox uygulamasındaki gibi ekranın sol kenarından kaydırma hareketi yapmanız yeterli olacaktır.