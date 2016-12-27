Klei Entertainment tarafından geliştirilip epey ilgi gören Don’t Starve adlı hayatta kalma oyununun Windows, OS X, eski ve son nesil konsollar olmak üzere çeşitli platformlara geldiğini gördük. Bu oyunun mobil sürümü Don’t Starve: Pocket Edition olarak geçen sene iOS ve Android ortamlarına sunulmuştu, Reign of Giants adlı DLC paketi içeriğe dahil edilmişti. Şimdiyse yeni karakterler, mevsimler, yaratıklar katan Don’t Starve: Shipwrecked sürümünün mobil arenaya geldiğine şahit oluyoruz.

Don’t Starve: Shipwrecked Oynayın

İlk aşamada sadece iOS sürümü dağıtıma sunulmuş durumda ve Türkiye fiyatı 12.99 TL. Normalde bu bölüm DLC olarak ana oyuna ekleniyor ama mobil sürüm, ana oyun olmadan da alıp oynanabiliyor. Ana oyundaki ortamı tropikal hale getiren yeni bölümde tek oyuncu seçeneği dışına çıkılmıyor. Elbette hayatta kalma mücadelesi devam ediyor ve planlı hareket etmek şart oluyor. PC ortamına geçen sene sonunda Erken Erişim olarak sunulan bu bölüm de epey ilgi gördü.

Wilson adlı ana karakter okyanusu geçmek için salına atlıyor ve yeni ortamdan ötürü oyuncunun başka şartlara uyum sağlaması gerekiyor. Artık farklı tehlikeler ön planda sonuç almak için yeni çözümler geliştirmeniz şart.