iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Drop Flip oyunu normalde 1.99 USD karşılığında indirilebiliyor. Ancak uygulama kısa bir süre için ücretsiz yüklenebilmekte. Drop Flip temelde bir bulmaca oyunu, mevcut topu engelleri aşarak ya da uygun şekilde yönlendirerek kovaya sokmaya çalışıyoruz. Oyun 100 seviyeden ulaşıyor. İlk seviyeler oldukça kolay ve saniyeler içerisinde çözülebilir şekilde fakat ilerledikçe topu kovaya sokmanın oldukça zorlaştığını, hatta bir noktadan sonra neredeyse imkansız hale geldiğini görüyoruz. Oyunda bir seviyeyi aştığınızda görevinizi yerine getirdiğinizi hissettiren eğlenceli ve mutlu edici bir ses efekti yürütülüyor.

iOS: Drop Flip Oyununu Ücretsiz İndirin

Drop Flip esasında yalnızca iOS işletim sistemli cihazlar için bu haftalık değil, Android kullanıcıları için Google Play uygulama mağazasından da ücretsiz indirilebiliyor. Ancak Android ve iOS versiyonları arasında bir farklılık var. Tahmin edebileceğiniz üzere Android uygulaması ücretsiz yüklenebiliyor fakat uygulama içi satın alma seçenekleri içeriyor. Drop Flip ikinci defa bir hafta için ücretsiz hale getirildi, oyun yaklaşık 6 ay kadar önce de yine bir hafta boyunca ücretsiz indirilebiliyordu.

Oyunu akıllı telefonunuza ücretsiz yükleyebilmeniz için bir haftadan kısa bir süre var, o nedenle bir an önce indirip eğlenceyi kaçırmamanızı öneriyoruz.

Eğlenceli 100’den fazla seviye

Kompleks ve aynı zamanda minimalistik görsel arayüz

Eğlenceli ses efektleri

Game Center skor ve achievement’ları

iCloud aracılığıyla kaydedilen ilerlemeyi cihazlar arasında eşitleyebilme

Herkes için hazırlanmış bir oyun