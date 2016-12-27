Lenovo tarafından satın alınmış olan Motorola firmasının yeni modelleri kısa süre önce ilan edildi. Moto Z ve Moto Z Play modelleri benzer özellikler ve görünüm sunsa da Moto Z Play modeli eğlenceye öncelik veren multimedya düşkünleri için daha ideal görünüyor. Daha uygun fiyatlı olması beklenen Moto Z Play modelinde yer alan donanım özelliklerine bakış atıyoruz.

Motorola Moto Z Play Donanım Özellikleri

Ekran : 5.5 inç Super AMOLED Full HD 1920x 1080 piksel ve Gorilla Glass 3 cam korumayla hem sağlam, hem geniş, hem de berrak

: 5.5 inç piksel ve Gorilla Glass 3 cam korumayla hem sağlam, hem geniş, hem de berrak Kasa ve batarya: 156.4 x 76.4 x 6.99 mm boyutlarıyla abartılı değil ve 165 gram olan ağırlığı sorun değil. Islanma ve toza karşı dayanıklı.

156.4 x 76.4 x 6.99 mm boyutlarıyla abartılı değil ve 165 gram olan ağırlığı sorun değil. Islanma ve toza karşı dayanıklı. Güç merkezi : Snapdragon 625 2 GHz işlemci, Adreno 506 GPU ve 3 GB RAM bellekle uygulama ve oyunlarda sorun yaşatmıyor

: Snapdragon 625 2 GHz işlemci, Adreno 506 GPU ve 3 GB RAM bellekle uygulama ve oyunlarda sorun yaşatmıyor Depolama : 32 GB depolama alanı sunuyor ve 2 TB’a kadar microSD kartlar eklenebiliyor

: 32 GB depolama alanı sunuyor ve 2 TB’a kadar microSD kartlar eklenebiliyor Kamera : 16 MP lazer otofokuslu ve dual ton LED flaşlı kamerayla 4K video çekilebiliyor. Ön kamera ise 5 MP alıcılı ve 85 derece geniş açı lensli olup flaş da içeriyor. Selfielerde sorunsuz.

: 16 MP lazer otofokuslu ve dual ton LED flaşlı kamerayla 4K video çekilebiliyor. Ön kamera ise 5 MP alıcılı ve 85 derece geniş açı lensli olup flaş da içeriyor. Selfielerde sorunsuz. Bağlantılar : 3.5 mm kulaklık bağlantısı, arkada Moto Mods eklentiler için manyetik bağlantı, Cat.4 LTE veri, çift SIM yuvası, 802.11n Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.0 LTE ve NFC.

: 3.5 mm kulaklık bağlantısı, arkada Moto Mods eklentiler için manyetik bağlantı, Cat.4 LTE veri, çift SIM yuvası, 802.11n Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.0 LTE ve NFC. Güç : Sabit tip 3510 mAh kapasiteli dev batarya içeriyor ve USB Type-C girişi üzerinden TurboPower hızlı şarj (30 dakikada yüzde 32 şarj) destekliyor. Turbo şarj aleti kutuya dahil.

: Sabit tip 3510 mAh kapasiteli dev batarya içeriyor ve USB Type-C girişi üzerinden TurboPower hızlı şarj (30 dakikada yüzde 32 şarj) destekliyor. Turbo şarj aleti kutuya dahil. Diğer: Önde parmak izi okuyucu hazır. GPS sistemi ve FM radyo standart.

Eksik: Depolama seçenekleri yer almıyor.