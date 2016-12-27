Bu seneyi Note7 fiyaskosu nedeniyle zarar ederek kapamanın eşiğinden dönen Samsung, diğer yandan geriye kalan amiral gemilerinden Galaxy S7 Edge için sıkı biçimde güncellemeler sunabiliyor. Ancak işin ilginci Galaxy S7 Edge için kullanıcılardan reboot sorunuyla alakalı şikayetler gelmeye devam ediyor. Samsung açıklamasına göre Android 7 Nougat esaslı yeni Beta güncellemesi hazır ve Galaxy S7 Edge reboot sorununu aştığı ifade ediliyor.

Samsung Galaxy S7 Edge Reboot Sorununa Çözüm

Bu güncelleme Beta olduğundan ve reboot sorununu aşmaya odaklandığından herhangi bir yenilik getirmiyor. Diğer yandan belirli kararlılık iyileştirmelerinin yer aldığı söyleniyor. SamMobile tarafından ele geçirilen güncellemeye ait açıklama listesine bakılırsa cihazın daha akıcı biçimde çalışmasını da sağlıyor. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki Beta paket olduğundan sadece Galaxy Beta programına üye olan ve İngiltere ile Güney Kore’de ikamet edenler tarafından indirilebiliyor. İddialara göre kısa süre içinde diğer ülkelerdeki Galaxy Beta üyelerine de sunulacak. Şu ana kadar sunulan çok sayıda Android 7 Nougat güncellemesine bakılırsa Final sürüm artık iyice yakın.