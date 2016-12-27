Samsung Gear S3’de Uygulama ve Widget Düzenleme

Samsung’un en yeni akıllı saati olan Samsung Gear S3 çok sayıda uygulama, widget, servis ve araçla birlikte kullanılabiliyor. Yuvarlak ekran şık olsa da akıllı telefonlara kıyasla çok daha ufak ve uygulama ile widget kısayollarını sığdırmak ve yönetmek zorlu olabiliyor. Bazı kullanıcılar belirli uygulama ve widget’lara öncelik verip diğerlerini arka planda gizlemek isteyebiliyor. Aynı zamanda gereksiz olanları saklayarak daha hızlı biçimde sonuç almak isteyebilirsiniz. Bunları düzenleyerek hayatınızı kolaylaştırmak istemez misiniz?

Samsung Gear S3’de Widget Düzenleme

Saat kadranına gelerek belirli uygulamalara ait bilgileri bir çırpıda görme imkanı sunan widget’lar uygulamaları açmadan sonuca ulaşma imkanı veren araçlar. Öntanımlı olarak Gear S3 ile çok sayıda widget geliyor ve daha fazlası eklenebiliyor. Gear S3 ile gelen widget’ları düzenlemek için şu adımları izleyin:

Widget’ları ekranda görmek için kadranı sağa doğru döndürün Ekrana basıp tutun ve düzenleme modunu aktifleştirin Etkileşime gireceğiniz widget’ları seçmek için kadranı döndürün Eksi sembolüne basıp widget’ı kaldırın Widget üzerine basılı tutup sağa ya da sola çekerek listedeki yerini değiştirin Daha fazla widget eklemek içinse kadranı en sağa doğru çevirin ve ekleme kısayoluna tıklayın Eklemek istediğiniz widget’ı seçin ve tıklayıp basılı tutarak listede istediğiniz yere taşıyın

Samsung Gear S3’de Uygulama Düzenleme

Widget ile yeterli olmayan uygulamaları tam olarak ekrana getirmek için saat ekranındayken home butonuna uzun basın. Telefondaki gibi tüm uygulamalar listelenecek ve karmaşık bir sıralama olacak. Yeni uygulamalar daima sona eklendiği için listeyi düzenlemek isteyeceksiniz. Sıralamayı değiştirmek için:

Saat görünümüne gelin ve Home butonuna uzun basıp uygulamalar çekmecesini açın Ekran ortasına basıp tutun ve düzenleme moduna girin Düzenlemek istediğiniz sayfaya gelmek için kadranı döndürün Taşımak istediğiniz uygulama sembolüne basıp tutun ve yerleştirmek istediğiniz yerde parmağınızı kaldırın Sayfalar arasında geçiş içinse üstte görülen çok renkli sayfa sembolü üzerine getirin Bir uygulama kaldırılabilen cinstense sembolünün kenarında kırmızı eksi işareti olacak Buna tıklayıp onay vererek saatten kaldırabilirsiniz Düzenleme bitince geri butonuna tıklayıp bu moddan çıkın