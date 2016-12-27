Super Mario Run‘da Tam Sürümü Ücretsiz Oynamak için yapmanız gerekenleri ele alıyoruz. 15 Aralık’ta App Store uygulama mağazasında indirilmeye sunulan Super Mario Run kısa sürede milyonlarca kullanıcının iPhone ve iPad’ine girmeyi başardı. Oyun ilk 4 günde 40 milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti, sayı 50 milyon barajını aştığında ise Nintendo tüm oyunculara 10 Toad Rally Ticket hediyesi vermişti. Super Mario Run mağazadan ücretsiz indirilebilse de bu versiyonla yalnızca ilk üç seviye oynanabiliyor, sonrasında oyuna devam edebilmek için 9.99 USD’lik oyun içi satın alma ögesini edinmek gerekiyor. Bu fiyat etiketini Dolar kurunun durumunu da düşündüğümüzde çok fazla bulabilirsiniz ya da prensip olarak oyunlar / uygulamalar için ücret ödemiyor olabilirsiniz. Peki Super Mario Run‘ı satın almadan Tam Sürümü Ücretsiz Oynamak mümkün mü?

Super Mario Run: Tam Sürümü Ücretsiz Oynamak

Normal koşullar altında cevabımız elbette ‘Hayır’ olacaktır. Fakat biz size bu yazıda 10 USD’lik iTunes hediye kartını hayli düşük bir fiyata, 0 USD’ye nasıl elde edebileceğinizi anlatacağız. iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen bir uygulama var, adı Cash for Apps. Bu uygulamada hedeflenen puanı elde edebilmek için belirli sayıda uygulamayı akıllı telefonunuza indirip yüklemeniz gerekiyor. Yeterli puanı biriktirince bu puanlar karşılığında 10 USD’lik Apple Gift Card’a ücretsiz sahip oluyorsunuz. Bu kart ile Super Mario Run’ı ücretsiz satın almanız mümkün hale gelecek.

Uygulamanın nasıl çalıştığına bir örnek verecek olursak; 10 USD’lik iTunes kartı için 3000 puan toplamanız gerekiyor. Twitter ve Spotify’ı indirince her biri için 284 puan elde ediyorsunuz. 3000 puana ulaştığınızda bunu 10 gün içinde değerlendirmeniz gerektiğini belirtelim.