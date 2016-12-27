Android ve iOS cihazlarda WhatsApp mesajlarını gizlice okumak için izleyebileceğiniz yöntemleri anlatacağız. Anlık mesajlaşma uygulamaları bu yüzyılın şüphesiz en büyük nimetlerinden birisi. Artık haberleşmek için arkadaşlarımıza SMS gönderdiğimiz ve binlerce SMS’lik paketler satın aldığımız günlerin geride kaldığını söyleyebiliriz. Anlık mesajlaşma denince akla gelen ilk uygulama WhatsApp oluyor. Sevin ya da sevmeyin, WhatsApp gönderilen mesajların okunup okunmadığını göndericinin öğrenmesini sağlıyor. Yani bir arkadaşınıza mesaj gönderdiğinizde o mesajın telefonuna ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa da arkadaşınızın mesajı okuyup okumadığını biliyorsunuz. Bu şüphesiz faydalı ama zaman zaman kabusa da dönüşebiliyor. Böyle durumlarda size gönderilen WhatsApp mesajlarını gizlice okumak isteyebilirsiniz.

WhatsApp Mesajlarını Gizlice Okumak

WhatsApp’taki mavi tick bazı insanlar için gerçek birer kabusa dönüşüyor. Gizlilik ayarlarından bunu kapatabiliyorsunuz fakat daha zor durumlara düşmemek ve arkadaşlarınıza / yakınlarınıza açıklama yapmak durumunda kalmamanız için bunu önermiyoruz. Akıllı telefonunuza gelen WhatsApp mesajlarını gizlice okumak için tercih edebileceğiniz yöntemler mevcut.

Uçak Modu

WhatsApp’tan mesaj aldığınızda mesajı açmayın. Akıllı telefonunuza uçak / uçuş moduna alın ve internet bağlantısını bu sayede kesin. Şimdi WhatsApp’ı açarak mesajı okuyun. İnternete bağlı olmadığınız için gönderici mesajı okuduğunuzu anlayamayacak. İnternete tekrar eriştiğinizde göndericinin mesajı okuduğunuzu anlayacağını düşünerek endişeye kapılabilirsiniz. Sırrınızı açık etmemek için uygulamayı uçuş modu hala aktifken kapatın. Bunu ana ekran tuşuna basarak değil, son uygulamalar menüsünde kaydırma yapıp uygulamanın aktif şekilde çalışmasını engelleyerek yapın.

Bildirim Çubuğundan Okuma

Bu size biraz basit / sıradan görünebilir ama WhatsApp mesajlarınızı bildirim alanından da okuyabilirsiniz. Bildirim çubuğunu basitçe aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır. Tabii bu yöntemde mesajların tamamını okuyamayabilirsiniz.

Ana Ekran Widget’ı

Bir diğer kullanışlı metot da WhatsApp widget’ını ana ekranda konumlandırmak. Widget’tan WhatsApp’a gelen mesajların ön izlemesini yapabilirsiniz, gönderici bundan haberdar olmayacaktır. Üstelik internet bağlantısını kesme gibi işlemlere girişmenize de gerek kalmıyor.

Android’li cihazınızda ana ekrandayken boş bir alana basılı tutun ve karşınıza gelen arayüzden Widgets sekmesini görüntüleyin. Buradan WhatsApp Widget’ını seçip basılı tutun ve ana ekranınıza sürükleyin. Widget ile mesaj ve emojileri görebilirsiniz fakat video, fotoğraf ve sesli mesajları görmek / yürütmek mümkün değil.