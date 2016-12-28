Android: Daha Hızlı Dosya İndirme Uygulamaları

Akıllı telefon ya da tabletinizle sık sık belirli adreslerdeki dosyaları indirmek zorunda kalıyorsanız sadece indir butonuna tıklayıp dahili indirme aracının indirmesini beklemek sıkıcı gelebilir ve aynı zamanda hız düşüşü ya da kesintiler yaşanabilir. Bağlantı kesintisi gibi durumlarda başa dönmek, indirme adresini yeniden bulmakla uğraşmak ya da boyut sınırlaması nedeniyle bir türlü indirilemeyen paketler sizi çıldırtabilir. Masaüstü sistemlerde olduğu gibi dosya indirme uygulamaları kullanarak hem organize edebilir, hem de olası en yüksek hıza çıkabilirsiniz.

Download Manager Pro

DMP olarak adlandırılan bu uygulama Android dünyasının en güçlü indirme araçlarından biri ve internet tarayıcınızla entegre olarak indirme işlemlerini kolaylaştırıyor. Basit biçimde indirme linkini seçip paylaşma seçeneğine tıklayın ve DMP seçin. Aynı anda birden çok indirme işlemini bu şekilde yönlendirip en yüksek hızlara çıkabilirsiniz. Uygulamada indirilebilecek dosya boyutu açısından sınırlama yok ve 2 GB’dan büyük paketler bile indirilebiliyor. Aynı zamanda parçalara bölüp paralel indirme gerçekleştirerek sunucuları sömürebiliyor. En güzeliyse kesinti halinde kaldığı yerden devam edebilmesi. Dahili medya indirme aracıysa akış sitelerindeki müzik ve videoları alabiliyor.

Download Manager Accelerator

Ücretsiz olan bir diğer indirme aracı ve indirme işlemlerini organize edip hızlandırabiliyor. Sorunsuz biçimde indirme işlemini dondurma ve kalınan yerden devam etme desteği içeriyor. Mobil cihazınızda herhangi bir boyuttan ve türden dosyayı indirme şansı tanıyor. Ayrıca indirme işlemleri belirli bir saatte başlayacak biçimde zamanlanabiliyor. 4G yerine sadece Wi-Fi ağı bulduğunda indirecek biçimde ayar yapılabiliyor. Basit ve sade arabirimi olan uygulama kesinti halinde başa dönmek zorunda kalmadan devam edebiliyor.

Insave – Download for Instagram

Instagram servisinde yer alan fotoğrafları kolay biçimde ele geçirmeyi planlıyorsanız bu uygulamaya bakmalısınız. Fotoğraf paylaşım sitesindeki fotoğraf ve videoları kolayca indirebiliyor. Oturum açtıktan sonra haberler kısmındaki, popüler sayfalardaki ya da takip ettiğiniz herhangi bir Instagram kullanıcısının profilindeki içeriği hızlı biçimde indirebiliyor. Bu içeriğe birer birer bakabilir ya da topluca indirip aktarabilirsiniz. Fotoğraflar doğrudan galeri uygulaması ile görüntülenebiliyor.

Advanced Download Manager

Android için geliştirilmiş bu güçlü indirme aracı aynı anda üç taneye kadar dosya indirebiliyor ve 9 ayrı parçaya bölüp paralel kanallar açarak hızı yükseltiyor. Android esaslı internet tarayıcılardaki ve panodaki linkleri yakalayabiliyor. Dahili görüntüleyicisiyle fotoğraf, belgeler, zip paketleri ve programları açabiliyor. Lollipop ve Marshmallow yüklü cihazlarda doğrudan SD kart içine indirebiliyor. Ek olarak video ve müzik indirme desteği de var. 2 GB’dan büyük dosyaları indirebiliyor. İndirme sırasında kalınan yerden devam edebiliyor.

Download Accelerator Plus

Download Accelerator Plus gelişmiş bir dosya indirme yöneticisi. Android 4.4 hariç olmak üzere doğrudan SD karta dosya indirme, çok sayıda internet tarayıcıyla entegre olabilme, indirme linklerini otomatik olarak yakalama, dondurma ve devam etme, kesinti halinde sorun düzelince devam gibi özellikleri var. Parçalara bölüp paralel yolla hızı arttırabiliyor. Aynı anda birden fazla indirme işlemi yapabiliyor ve diğerlerini sırada bekletebiliyor. Aynı zamanda QR kodu tarayıp indirme de destekliyor.