iOS 10’un Henüz Keşfetmediğiniz 10 Sırrı

Apple‘ın en yeni mobil işletim sistemi olan iOS 10 ile çok sayıda yenilik geliyor ama bunlar içinde son derece faydalı olan bazıları gizli biçimde kullanıma girmiş durumda. Az bilinen ve henüz çoğu kullanıcı tarafından keşfedilmemiş olan iOS 10‘a özgü yeniliklerden bazılarını sizler için listeledik. Apple’dan bu özelliklerle ilgili kapsamlı bir tanıtım kampanyası gelmediği için belki de ilk kez duyuyor olacaksınız ve ardından kullanmaya başlayacaksınız.

iOS 10’un Henüz Keşfetmediğiniz On Sırrı

10. Sesli mesajların metne dökülmesi

Google Voice servisinde olduğu gibi doğru biçimde sonuç veren yeniliklerden biri ve iOS 10 kullanıcıları artık gelen sesli mesajları metin olarak görüntüleyebiliyor. Biri size sesli mesaj bıraktığında iOS işletim sistemi birkaç dakika içinde bunu metne dönüştürmek için çalışmalara başlayacak ve bitirince sesli mesaj sembolüne tıklayarak metin halini görebileceksiniz.

9. Tüm Safari sekmelerini aynı anda kapatmak

Safari ile gezinti yaparken çok sayıda sekme açmışsanız cihaz yavaşlayabilir ve işler karışabilir. Bunları kapamak istediğinizde artık teker teker uğraşmak yerine tek bir hamleyle sadece yeni sekme sayfasında Tamam butonuna basıp uzun süre tutarak açılan menüye girebilir ve tüm sekmeleri kapatabilirsiniz.

8. Kronometre ekranında eski ve yeni arabirim arası geçiş

Kronometre kullanarak zaman tutma alışkanlığınız varsa son altı yedi seneye damgasını vurup değişmemiş arabirimden sıkılmış olabilirsiniz. Size müjdeli bir haberimiz var; yeni arabirim eklendi. Saat uygulamasındaki kronometreyi açın ve ardından sola sürükleme yaparak yeni arabirime geçin.

7. Kulaklık takılıyken Siri arayanın kim olduğunu söylesin

Araç kullanıyor ya da kulaklık takarak yolda yürüyorsanız telefon çağrısı geldiğinde arayanı görmek için durup telefona bakmanız gerekir. Bununla birlikte yeni eklenen bir seçenekle (Ayarlar > Telefon > Arayanı duyur) Siri devreye girerek telefon çaldığında arayanın kim olduğunu size söyleyebilir. Ayrıca arzu ederseniz sadece kulaklık taktığınızda ya da Bluetooth ile araca bağlandığınızda söylemesini sağlayabilirsiniz.

6. Kamerayı büyüteç gibi kullanmak

iPhone kamerasını büyüteç olarak kullanmak istediğiniz oldu mu? Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Büyüteç yolunu izleyin ve aktif hale getirin. Home butonuna üç kez tıkladığınızda kamera otomatik olarak açılacak ve okuduğunuzu daha rahat görmenizi sağlayan büyütme ayar çubuğu gelecek.