Android 7 Nougat güncellemesini yapan Huawei üretimi Google Nexus 6P kullanıcılarının bir kısmı aniden kapanma şikayetlerini iletmeye başlamışlardı. Bu durum, batarya yüzde 30 ve hatta 60 dolu olsa bile yaşanabiliyor ve kullanıcılar gün içinde perişan hale gelebiliyor. Reddit ve Google forumlarına güncellemeden sonra aniden kapanma sorunu yaşayan kullanıcılar akın etti. Google her ne kadar Nexus odaklı Android 7 Nougat güncellemesinin böyle bir yazılım sorunu içermediği işaret etse de sıkıntı sürüyor ve güncelleme yapacakların bir süre beklemesi mantıklı görünüyor.

LG G5, Nexus 6P, Google Pixel Aniden Kapanma Sorunu

Google ise bu duruma neden olarak donanım sorununu gösterdi ve kendini aradan sıyırıp çekti. Bazı Nexus 6P kullanıcıları eski sürüme dönünce de sorun sürdü diyerek donanım sorununu mantıklı bularak servisin yolunu tuttular ama durum gerçekten böyle mi? Çünkü benzer Android 7 Nougat güncellemesini alan Google Pixel kullanıcıları da yüzde 30 batarya doluluğunda aniden kapanma sorunu rapor etmeye başladılar.

Bir haftadır süren sessiz bekleyiş sonrasında aniden kapanma sorunu yaşayan cihazlar arasına LG G5 de eklendi. Huawei ise donanım sorunu değil, Google yazılımıyla alakalı açıklamasını gerçekleştirdi. İşin kötüsü aniden kapanan cihazlar güç butonuyla açılamıyor, mutlaka şarj adaptörüne bağlanması gerekiyor! Böyle bir sorun yaşarsanız ilk denemeniz gereken adaptörü takmak olmalı. Google sorunu kabul etmediği için kullanıcılar servise başvuruyor ama servisin tek önerisi fabrika ayarına dönüş uygulayın oluyor. Google’ın olayı analiz edip bir güncelleme sunmasını bekliyoruz.