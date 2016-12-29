Android‘de araç kullanırken güvenli müzik kontrolü sağlayan başarılı bir uygulama ile sizlerleyiz. Araç kullanırken kulaklıksız telefonla konuşan, anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanan ya da internet gezintileri yapan insanlarla mutlaka karşılaşıyoruz. Bu şüphesiz hem sürücü ile aynı araçta bulunan insanlar hem de trafikteki diğer insanlar için büyük bir tehlike demek. Araç kullanırken müzik dinlemekten hoşlanıyorsanız ancak uygulamalardaki karıştırarak çalma özelliği size hitap etmiyorsa müzik oynatıcısına zaman zaman müdahil olma gereği hissedebilirsiniz. Bu noktada devreye araç kullanırken güvenli müzik kontrolü sağlayan bir uygulama girmeli.

Android: Araç Kullanırken Güvenli Müzik Kontrolü

Tavsiye edeceğimiz uygulamanın adı Audio Swipe. Öncelikle uygulamayı Google Play uygulama mağazasından indirin ve akıllı telefonunuza yükleyin. Android işletim sisteminde bazı izinler talep edilecek, bunlara onay verin.

Uygulama akıllı telefonunuzda depoladığınız müzikleri oynatabilen minimal bir müzik oynatıcısına sahip. Sağa / sola kaydırma hareketiyle müzikler arasında geçiş yapabilir, yukarı / aşağı doğru kaydırma yaparak ses seviyesini artırabilir / azaltabilirsiniz. Ekranda herhangi bir yere dokunarak müzik oynatımının durmasını / devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bu kaydırma hareketleri ile kontrol oldukça basit, ancak bu işlevler yalnızca ekran açık konumdayken çalışıyor.

Neyse ki geliştiriciler pil konusunun sıkıntı yaratacağının farkında, bu nedenle ekrana uzun süre dokunduğunuzda ekran parlaklığı minimum seviyeye indiriliyor.

Uygulamanın en sevdiğimiz özelliği Spotify, Gaana, Wynk gibi farklı müzik uygulamaları ile çalışabilmesi. Varsayılan müzik oynatıcısını değiştirmek için uygulama arayüzünde sağ üst kısımdaki müzik simgesine dokunun ve Control Media Player bölümünden istediğiniz uygulamayı seçin. Şimdi müziği seçtiğiniz uygulama ile dinleyebilecek ve kontrolleri Audio Swipe ile sağlayabileceksiniz.

Uygulamanın ücretsiz versiyonunda 200 kaydırma hareketi yapabiliyorsunuz, sonrasında 1.49 USD karşılığında satın almanız gerekiyor. Android ayarlarından uygulamanın önbelleği / verilerini temizleyerek ya da uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyerek sayacı sıfırlamanız olası ancak uygulamayı satın alarak geliştiricilere destek olmanızı öneriyoruz.

Audio Swipe araç kullanmanın yanı sıra koşularda, spor yaparken ya da evde parti verdiğinizde de oldukça işlevsel olacaktır.