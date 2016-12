Android‘de el yazısını font olarak kullanmak mümkün. Android işletim sistemi yüksek oranda özelleştirilebilmesiyle ön plana çıkmayı başarıyor. Android’li akıllı telefonları çeşitli modlar, temalar, uygulamalar ve ince ayarlarla neredeyse tamamen değiştirebiliyorsunuz. Android’de özelleştirilmiş yazı tiplerini kullanma olanağı sağlayan çeşitli üçüncü parti uygulamalar var. Peki kendi el yazınızı font olarak kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Evet, kendi yazı tipinizi oluşturarak bunu internette herkesle paylaşabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda görebileceğiniz en iyi şeylerden birisi kendi ek yazınızın cihazda font olarak yer alması olabilir. Tabii el yazınız bu rehberi kaleme alan editörünüz kadar kötü değilse. Android‘de el yazısını font olarak kullanmak oldukça kolay, üstelik bu işlem hem root erişimi sağlanmış hem de sağlanmamış akıllı telefonlarda uygulanabiliyor.

Android: El Yazısını Font Olarak Kullanmak

MyScriptFont internet sitesine gidin ve şablonu PDF ya da DNG formatında indirin. Doğrudan PDF ya da DNG olarak indirebilirsiniz.

Şablonun çıktısını alın ve güzel siyah mürekkepli bir kalemle doldurun. Karakterlerin okunabilir olmasına dikkat edin.

Belgeyi bir tarayıcı ile tarayın, kalite seçeneğinin 300 – 600 DPI düzeyinde olmasına dikkat edin. Bu işlem için akıllı telefon kamerasını kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Şimdi MyScriptFont sitesini tekrar ziyaret edin ve taradığınız şablonu yükleyin.

Fontunuz için güzel bir isim seçin ve Start‘a tıklayın.

Oluşturulan .ttf dosyasını indirin ve Android cihazınıza transfer edin.

Root edilmiş cihazlarda iFont, root erişimi sağlanmamış akıllı telefonlarda HiFont uygulamasından yararlanabilirsiniz.

iFont uygulamasında MY sekmesini açın ve My Font‘a tıklayın, click this‘i seçerek font dosyasını seçin. Ön izlemesi görülecektir, Set butonuna tıklayarak fontun cihazınızda kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Root erişimi sağlanmamış Android cihazlarda .ttf dosyasını akıllı telefondaki HiFont dizinine kopyalayın. Hifont uygulamasını açın, Scan butonuna dokunun, fontunuz listelenecektir. Fontu seçin ve sistem fontu olarak atayın.