Android: En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefonlar

Her sene daha iddialı donanımlar içeren akıllı telefonlar karşımıza çıkıyor. Son senelerde Android işletim sistemli tabletler ve 5 inç altı ekrana sahip akıllı telefonlar azaldı, yerlerini phablet olarak bilinen hibrit cihazlar aldı. Artık çok daha fazla 5.2 inç ve üstü ekrana sahip akıllı telefon var. Peki genişlik her zaman için daha iyisi demek mi?

En İyi Ekrana Sahip Android Telefonlar

2016 yılı içinde sunulmuş olan Android esaslı amiral gemisi modellere baktığımızda ekran genişliklerinin 5.15 inç ve üstü olduğunu görüyoruz. Bunlarda ilginç biçimde eskiye kıyasla daha fazla oranda Samsung tekelindeki AMOLED ekranlar iyiden iyiye ön plana çıkıyor. AMOLED ekranlar, IPS LCD ekranlara kıyasla daha canlı renkler ve sonsuz denecek oranda yüksek kontrast oranı sunabiliyor yani siyahlar inanılmaz keskin çünkü o kısımdaki aydınlatma tamamen kapatılabiliyor. IPS yani görüş açıları geniş LCD paneller de son derece iyi sonuçlar sunabilmekte.

Çözünürlük ve netlik

Daha geniş ekranları hepimiz seviyoruz ve bunun akla gelen ilk dezavantajı artan cihaz boyutları. İşte bu yüzden üreticiler artık ekran etrafındaki çerçeveyi olabildiğinde azalttılar ve eğimli kenarlara başladılar. Daha geniş bir ekranda alan arttığı için daha fazla piksel olması şaşırtıcı değil ve zaten öyle olmalı. Artık 5 inç üstü ekranlarda 720p yani 1280 x 720 piksel altı kabul edilemez, her zaman için en az 1920 x 1080 piksel Full HD tercih edilmeli ki netlik olarak söz ettiğimiz alan başına piksel sayısı aşırı düşmesin. Örneğin listemizde ekran genişlikleri 5.15 ile 5.9 inç arasında ve çözünürlükler 1920 x 1080 ile 2560 x 1440 piksel QHD arasında değişirken en ters köşeye yatan Huawei Mate 9 oluyor çünkü en geniş ekrana en düşük çözünürlüğüyle netlik değeri sadece 373 pikselde.



Elbette bu çok düşük değil ama rakip modellerin epey gerisinde.Ardından en zayıf olan OnePlus 3T. en iyi durumdakiyse HTC 10 ama ardından gelen Samsung Galaxy S7 Edge, Google Pixel XL, ZTE Axon 7 ve Moto Z Force aynı kıvamda.