Android‘de Paylaş menüsünü düzenlemek için yararlanabileceğiniz başarılı bir araç ile karşınızdayız. Android işletim sisteminin Share (Paylaş) menüsüne hemen her uygulamadan kolayca ulaşılabiliyor. Chrome’da bir internet sitesini görüntüleyin, YouTube’da eğlenceli bir video izleyin ya da Google Play uygulama mağazasında oyun ve uygulamalara göz atın; Paylaş butonu mutlaka görüş alanınızda olacaktır. Arkadaşlarınızla herhangi bir içeriği paylaşmak istediğinizde bu işlemi kolayca gerçekleştirmenize olanak sağladığı açık.

Paylaş menüsü maalesef fazla dağınık ve karmaşık oluyor. Burada hiçbir şekilde kullanmadığınız uygulamalar da listelenmekte, neyse ki Android‘de Paylaş menüsünü düzenlemek ve bu menüde temizlik gerçekleştirmek mümkün. Üstelik root erişimine gerek de kalmıyor.

Android: Paylaş Menüsünü Düzenlemek

İlginç şekilde Android‘in Paylaş menüsünü düzenlemek için kullanılabilecek çok sayıda uygulama yok. Az sayıdaki seçenekten birisi Andmade Share, uzun süredir güncellenmese de sorunsuz çalışıyor.

Andmade Share’i akıllı telefonunuza yükleyip herhangi bir uygulama içerisinden Paylaş butonuna dokunduğunuzda karşınıza bir seçim ekranı gelecek ve Paylaş seçeneği için hangi aracı kullanmak istediğiniz sorulacaktır. Buradan Andmade Share’i seçmelisiniz. Uygulamayı bu işlem için varsayılan olarak ayarlamak istiyorsanız Always (Her zaman) seçeneğini de işaretleyin. Araç paylaşım seçeneklerini alfabetik sıra ile listelemekte, ancak bu durumu değiştirebilirsiniz.

Andmade Share ekranında istediğiniz girdiyi yeniden düzenlemek için ilgili paylaşım seçeneğinin üzerine uzun basın. Sık kullandığınız uygulamalarınızın listenin başına yakın olması elbette daha mantıklı olacaktır. Andmade Share’in menüsünün sağ üst köşesindeki dişli çark butonuna dokunarak ya da uygulama tepsisindeki uygulama kısayolunu kullanarak uygulama ayarlarına erişebilirsiniz.

Seçenekler arasından dikkat çekeni Hidden apps. Bu seçenekle Paylaş menüsünde yer almasını istemediğiniz ögeleri kolayca dışarıda bırakabilirsiniz.

Android‘de Paylaş menüsünü düzenlemek için 1 USD karşılığında satın alınabilen Fliktu uygulamasından da yararlanabilirsiniz.