Android‘li akıllı telefonlardaki Google Messenger’da Kişilere Özel Renkler Ayarlamak mümkün. Google Messenger Android 7.0 Nougat işletim sisteminde varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama SMS ve MMS alıp gönderebiliyor. Bazı kullanıcılar bu aracın yakın zamanda Hangouts ile yer değiştireceği konusunda fikir beyan etse de bu henüz gerçekleşmiş değil. Google Messenger bir mesajlaşma uygulaması için oldukça basit: emoji, sticker ve hızlı erişim için kişi kısayolları içeriyor. Uygulamada aynı zamanda diyalog konularına özel renk atanmasını sağlayan bir özellik de mevcut. Android‘li cihazlardaki Google Messenger’da Kişilere Özel Renkler Ayarlamak için izlemeniz gereken aşamalara yakından bakıyoruz.

Google Messenger’da Kişilere Özel Renkler Ayarlamak

Messenger uygulamasını açın, özel bir renk atamak istediğiniz konuşma başlığını görüntüleyin. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan ve üç noktadan oluşan butona dokunun. İlk sıradaki People & Options seçeneğine dokunun.

People & Options ekranında People in this conversation sekmesinin yer aldığını göreceksiniz. Bu sekme konuşmadaki tüm kullanıcıları listeleyecektir. Kişi adının yanındaki renk paleti düğmesine dokunun; seçebileceğiniz renklerin bulunduğu bir menü görünecektir. Renk seçici özgürce bir renk seçmenize izin vermiyor, hazır ayarlardan seçim yapmanız gerekiyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda renk bulunmakta.

Bu yöntem bire bir konuşma konuları için yanlış kişilere yazmayacağınızdan emin olmanın kolay bir yolu. İş arkadaşları, arkadaşlar ve aileler arasındaki görüşmeleri farklılaştırmak için renkleri kullanabilirsiniz.