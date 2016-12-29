Huawei‘nin çıkışı sürüyor ve Mate 9 modeli amiral gemilerine kafa tutan özellikleriyle buradayım diyor ama Çinli üreticinin bu modeli yazılım anlamında bekleneni verebiliyor mu? Bize gelen şikayetlere bakılırsa bazı sorunlar var ama bu demek değil ki çaresizsiniz ve Huawei’den bir güncelleme gelmeyecek. Kullanıcıların büyük kısmı standart olarak gelen EMUI uygulama başlatıcıyı beğenerek kullanıyor ama üçüncü parti uygulama başlatıcıları kullananlar sıkıntılı.

Huawei Mate 9 Uygulama Başlatıcı Sorunu Çözümü

Özellikle de bu alandaki en iyi uygulama başlatıcılardan biri olan Nova Launcher kullanıcıları dert yanıyor. Nova kullanarak bir uygulama başlatanlar cihazın otomatik olarak uygulamayı kapattığı ve varsayılan uygulama başlatıcının geri döndüğünden şikayetçi. Ardından kullanıcının bir kez daha ayarlar yardımıyla varsayılan başlatıcıyı değiştirmesi gerekiyor. Bu sorunu yaşıyorsanız okumaya devam edin.

Buna neden olan agresif RAM bellek yönetimi ve varsayılan batarya koruma teknolojileri. Sonuç olarak üçüncü parti başlatıcılar arka plan uygulaması gibi görülüp sonlandırılıyor. Firmadan bu sorunu aşan bir yama gelene kadar şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Son kullanılan uygulamalar listesini açın ve uygulama başlatıcıyı sabitleyin. Ancak Nova gibi belirli uygulama başlatıcılar son kullanılan uygulamalar listesinde yer almaz. Bu yüzden ilk olarak Huawei ile gelen EMUI başlatıcıya dönün ve ardından Nova Launcher başlatıp ayarlarına girin. Son kullanılanlar listesine girip ayarlar sayfasını bulun. Ufak kilit sembolüne tıklayıp kilitleyin. Nova Launcher içinde buna çözüm olabilecek özel bir seçenek var ve agresif masaüstü olarak adlandırılıyor. Bunu aktifleştirdikten sonra bazı kullanıcıların sorundan kurtulduğu ifade ediliyor.