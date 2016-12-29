Twitter, canlı yayın desteğini katmak üzere Periscope uygulamasını kendi programına dahil etmişti ama ardından uygulama içine bu özellik eklenince Periscope’un geleceği karardı şeklinde düşünülmüştü. Yeni bir duyuru gerçekleştiren Twitter, Persicope’un canlı yayın platformu desteğiyle 360 derece görüntülerin kullanıma girdiğini açıkladı. İlk aşamada popüler Twitter kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor olacak.

Periscope Üzerinden 360 Derece Canlı Yayın

Elbette 360 derece canlı yayınların gerçekleşebilmesi için Facebook ortamında olduğu gibi kullanıcının elinde Insta360 Nano kameranın olması gerekiyor. 199 dolarlık kamera iPhone 6 ve üstü telefonların arkasına ekleniyor. Denemeler sırasında ünlü kişiler 360 derece kameralarıyla istedikleri anda canlı yayın başlatacaklar ve ilerleyen haftalarda bu özellik tüm kullanıcılara sunulacak. Merak edenler yeni özellik gelince haberdar olmak için üye olabiliyorlar.

Tahmin edilebileceği gibi yayın sırasında ekrana dokunup sürükleyerek ya da cihazı döndürerek farklı alanları görebilmek mümkün oluyor. Masaüstü ortamındaki kullanıcılar 360 derece video izlerken fare imleciyle tıklayıp sürükleyebilir. İlk 360 derece canlı videoyu Twitter kullanıcılarına sunan Alex Pettitt‘in paylaşımı izlenebiliyor. Kendisi aynı zamanda kullanıcılara 360 derece video çekim için dersler veriyor.