Android 7 Nougat’daki En Beğenilen 11 Yenilik

Yaz aylarında Google tarafından ilk olarak son nesil Nexus kullanıcılarına sunulmuş olan Android 7 Nougat işletim sistemi genel anlamda Android 6 Marshmallow ile benzerlikler gösterse de epey yenilik içeriyor. Özellikle çoklu pencere sayesinde birden çok uygulamanın aynı anda ekranda tutulabilmesi beğeni kazanıyor. Diğer yandan çok daha fazla ilgi çekici yenilik var.

Android 7 Nougat’daki En Beğenilen Yenilikler

Önceleri sadece deneme amaçlı olarak yazılım geliştiricilere sunulmuş olan Android 7 işletim sistemi artık kullanımda ve son nesil akıllı telefonlar, özellikle de amiral gemileri başta olmak üzere çeşitli cihazlarla karşımıza çıkıyor. Yeniliklere sırasıyla bakalım:

Hareket halindeyken bile çalışan Doze koruma modu

Android Marshmallow ile tanıtılmış olan batarya koruma amaçlı güç tüketimini düşürme sistemine doze adı veriliyor. Telefonunuzu masa üstüne bıraktığınızda hareketsiz kaldığını anlayıp belirli servislerin tüketimi düşürülüyor. Artık Android 7 Nougat ile hareket halinde olup telefon özelliklerini kullanmadığınız anlarda bile doze modu işleyip güç tüketimini daha da düşürebiliyor. Telefonunuza dokunup kullanmaya başlayana kadar ciddi anlamda güç tüketimi azalıyor ve batarya olmadık yere tükenmiyor.

Veri kullanımını sınırlandıran kota sistemi

Hepimiz kotalardan nefret ediyoruz ama maalesef hayatın bir gerçeği. Mobil veri kullanımı habersiz biçimde belirli değeri aşmasın istiyorsanız Android sistemi sizin için durumu takip edip sınırlayabilir ve veri kullanımını azaltacak önlemleri arka planda alabilir. Artık ek bir program kurmanıza gerek yok. Veri sınırlama modunu seçince arka planda çalışan uygulamalar siz onları beyaz listeye ekleyene kadar 4G bağlantısı kullanmıyor. Bu modu istediğiniz an kapatabilirsiniz.

Son kullanılan uygulamalar arasında hızlı gidip gelme

Genelde kare biçimli sağ menü tuşu artık uygulamalar arası geçiş için kullanılıyor ve tıklayınca arkada açık olan uygulamaları pencereler şeklinde gösteriyor. Eskiden uygulama kartları arasında dolaşmak ve seçmek şarttı. Yeni çözümle birlikte bu tuşa basıp uygulama listesini görür görmez tekrar hızlı biçimde basarsanız en son kullanılan uygulama geri geliyor. Özellikle uygulamalar arası kopyala-yapıştır türünden işlemler için ideal. Ancak başka uygulama seçmek için bir kez tıklayıp parmağınızla kartlar arasında gezmeniz ve diğerlerini seçmeniz de mümkün.

Bildirimlere uzun basarak kolayca sessize alabilmek

Android ile gelen çok sayıda seçenekle uygulamaların davranış şekli özelleştirilebiliyor. Bildirimler sayesinde hızlı biçimde sonuç almak mümkün. Bazen bunlar fazla gelebilir ve can sıkabilir. Yeni sürümle birlikte artık görmek istemediğiniz bildirimler geliyorsa bunlar üzerine uzun süre basarak yeni seçenekler görebilirsiniz. Bunlar arasında bildirim sessizleştirme, engelleme ya da engelini kaldırma var. Alttaki seçenekle daha detaylı ayarlar menüsüne hızla erişilebiliyor.

Uygulama bildirimlerine öncelik sıralaması verebilmek

Bu özellik, Android Sistem Arabirimi özelleştirme aracı içinde gizli ve görmek için aktifleştirmeniz gerekiyor. Android sistemi bildirimlerinize aciliyet durumuna göre 0 (asla gösterme) ile 5 (daima göster) arası öncelik dereceleri veriyor. Normalde bunu değiştirmenize gerek yok ama ince ayar yapmayı seviyorsanız Sistem Arabirimi özelleştirme aracından aktifleştirdikten sonra her bir uygulamanın bildirimleri için aciliyet derecesini kendiniz seçebilirsiniz.