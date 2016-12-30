Son zamanların popüler cihazları Google logolu Pixel ile Pixel XL bu seneye yetişmeyi başardı. Google Pixel, çoğu site tarafından yılın akıllı telefonu seçildi. Google, bundan böyle Nexus değil Pixel serisi olarak yola devam edecek. Bu seferki Pixel ve Pixel XL modellerini HTC üretmekte. Daha göz alıcı duran Pixel XL versiyonu epey pahalı. Fiyat/performans canavarı bir diğer ürüne imza atan OnePlus’ın en yeni amiral gemisi OnePixel 3T ise şaşırtıyor. Bilindiği gibi OnePlus 3T, firmanın bir önceki amiral gemisi OnePixel 3’ün iyileştirmeden geçirilmiş hali.

Google Pixel XL İle OnePlus 3T Kapışması

İlk aşamada cihazların metal gövdeleri, benzer boyut ve ağırlıkları dikkat çekiyor çünkü ikisinde de 5.5 inç AMOLED ekran var ama Google Pixel XL ile 2560 x 1400 piksel ekran geliyor. OnePlus 3T ise sadece Full HD bundan dolayı piksel yoğunluğu daha az. Her ne kadar net olsa da VR gözlük takacaklara daha yüksek netlik sunan Google Pixel XL’i önermek gerekiyor.

İşlemci, bellek ve depolama alanı

İki cihazda da dört çekirdekli Snapdragon 821 işlemci yer alıyor ama OnePlus 3T, çekirdekleri 2.35 GHz çalıştırabilirken Google Pixel XL ise 2.15 GHz neyime yetmez diyor. Ayrıca performans cephesinde ibreyi OnePlus 3T tarafına çeken bir diğer unsursa 4 yerine 6 GB RAM bellek. Grafik testlerinde farkın ana sebebi daha yüksek çözünürlüklü ekranı beslemek. Depolama tarafında da farklar var. OnePlus 3T ile 64 ve 128 GB sunulurken Pixel XL ile 32 ve 128 GB seçenekleri var. İkisinde de microSD kart desteği yok.

Kamera, batarya ve diğer özellikler

OnePlus 3T ile 16 MP Sony IMX298 alıcı ve optik titreşim kesme sistemi, Pixel XL ile 12.3 MP Sony IMX377 alıcı geliyor ama optik titreşim kesme sunmuyor. Selfie kameralarındaysa sırasıyla 16 MP ve 8 MP geçerli yani iki alanda da kazanan OnePlus 3T denebilir mi? Kamera yazılımları, lensler de devreye girince ikisi de harika fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafında ikisi de elbette 4K çekim destekli.

Batarya kapasitesi ve kullanım süreleri hemen hemen aynı. Google Pixel XL‘in avantajı daima en yeni Android sürümlerini alacak olması ve zaten Android 7.1.1 ile sunuldu. OnePlus 3T ise eninde sonunda bu güncellemeyi alacak. USB 3.0 uyumlu Pixel XL ile Type-C fişli 18W şarj cihazı, Type-A adaptörü ve kabloları geliyor. USB 2.0 ile sınırlı OnePlus 3T ise DASH adlı hızlı şarj sistemini destekleyen özel bir adaptör sunuyor. İkisi de kulaklık sunmuyor.

Sonuç

Yarı fiyata sunulan OnePlus 3T ciddi bir rakip olduğunu belli ediyor. Google Pixel XL ile daha iyi ekran ve VR deneyimi ve daha sık güncellemeler gibi avantajlar gelse de OnePlus 3T’nin sağlam biçimde yanıt verdiği açık. Aynı zamanda Full HD ekranı sayesinde daha akıcı performans sunabiliyor ve zorlanmıyor.