Android: 2016’ya Damgasını Vuran En İyi Uygulamalar

2016 yılında çok sayıda yeni uygulama Android kullanıcılarıyla buluştu. Daha önceki senelerde olduğu gibi hayatımızı değiştiren yeni uygulamalar gelmedi ama bununla birlikte bazı uygulama sınıfları daha fazla seçenek içerecek biçimde genişledi ve kullanıcılara hiç olmadığı kadar fazla seçenek sunulur oldu. Aynı zamanda çok sayıda uygulama yeni tasarıma terfi etti ve telefonla kullanımları kolaylaştı. İşte 2016 yılında karşımıza çıkan en iyi Android uygulamaları…

2016’ya Damgasını Vuran En İyi Uygulamalar

Adobe Photoshop Fix

Abobe bu sene içinde çok sayıda Android uygulaması tanıttı. Bunların her birini listeye almak yerine basit biçimde grup halinde Adobe Comp CC olarak sunmak mümkün. Elbette bunlar arasında en dikkat çekici olana baktığımızdaysa Adobe Photoshop Fix akla geliyor. Fotoğraf düzenleme uygulamasıyla son derece etkileyici araçları kullanarak fotoğraflarınızı kolayca iyi hale getirebilir ve sorunları ayıklayabilirsiniz. Adobe’un bazı servisler için Creative Cloud üyeliği istediğini hatırlatalım.

Brave Browser

Brave Browser ilginç bir hikayeye sahip. Geçen sene popüler Link Bubble adlı tarayıcının adı Brave Browser olarak değişti. Chromium projesini esas alan internet tarayıcının görünümü bizlere yabancı değil. Aynı zamanda asıl farkı reklam engelleme sistemini dahili olarak içermesi. Ek güvenlik önlemleri ve gizlilik özellikleri de dahil edilmiş. Genel anlamda iyi bir tarayıcı ve dahili reklam engelleyici içeren en iyi seçeneklerden biri.

Evie Launcher

Evie adlı uygulama başlatıcı bu sene boyunca büyük oranda kendinden fazla söz ettirmedi ve minimalistik tasarımıyla uygulama çekmecesine yer vermeyen seçenekler arasına katıldı. Alfabetik biçimde sıraya dizili uygulamalar çekmecesi yerine arama yapıyorsunuz. Aynı zamanda masaüstü görünümünü düzenleme seçenekleri geliyor. Nova Launcher kadar özelliklerle dolu değil ama Google Now Launcher’dan daha fazla özelleştirilebiliyor.

Flamingo for Twitter

Sosyal ağ devlerinin kendi resmi uygulamaları yeterince iyi olsa da ciddi alternatifler çıkabiliyor. Flamingo for Twitter uygulaması epey iddialı. Çoklu hesap desteğiyle her biri için ayrı temalar ve ayarlar seçilebiliyor. Aynı zamanda arabirim ve görünüm özelleştirilebiliyor. Ek olarak Twitter’a özgü ayarlar yer alıyor. Başarılı biçimde çalışan uygulamada bir kereye mahsus ödeme yapılması isteniyor ama değer diyebiliriz. Beta aşamasındayken bile bulunabilecek en iyi Twitter uygulamalarından biri.

Giphy

Uzun süre çok sayıda farklı uygulama içine entegre edilmiş biçimde gelen Giphy sonunda adım attı ve resmi uygulamasını duyurdu. İnternet ortamındaki en sağlam ve kararlı GIF kaynaklarından biri. Basit biçimde tasarlanmış uygulama Giphy sitesine benzer hatlar içeriyor. Böylece kısa sürede alışılabiliyor. Anahtar kelimelere göre GIF arayabilir ya da kategoriler içinde gezebilirsiniz. GIF animasyonlarını seviyorsanız bu uygulamaya bayılacaksınız.