Android‘de Altyazılı Film ve Dizi İzlemek için yapmanız gerekenlere değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletler yeterli donanımsal altyapıları, geniş ve yüksek çözünürlüklü ekranlarıyla Altyazılı Film ve Dizi İzlemek için oldukça ideal. Tabii bu donanımsal özelliklerin çeşitli üçüncü parti uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor.

Android: Altyazılı Film ve Dizi İzlemek

Android’de altyazılı video izleme desteği bulunan uygulamalar arasından ön plana çıkanı MX Player. Donanımsal hızlandırma, çocuk kilidi, altyazılar için jestler, yine ses ve ekran parlaklığı kontrolü için jest desteği gibi artılar sunuyor. MX Player çok sayıda altyazı dosya tipiyle uyumlu:

DVD, DVB, SSA/ASS

SubStation Alpha(.ssa/.ass)

SAMI(.smi)

SubRip(.srt)

MicroDVD(.sub)

VobSub(.sub/.idx)

SubViewer2.0(.sub)

MPL2(.mpl)

TMPlayer(.txt)

Teletext

PJS(.pjs)

WebVTT(.vtt)

MX Player’a alternatif olarak kullanılabilecek bir çözüm de hemen hepimizin kişisel bilgisayarlarında yıllardır kullandığı VLC Player.

İzlemek istediğiniz film ve dizilere uygun altyazı bulmak için ise SubLoader uygulamasını kullanabilirsiniz.

Subloader ile film ve dizilere altyazı bulmak oldukça kolay, üstelik hayli geniş altyazı seçenekleri içeriyor. İndirmek için çıkan sonuçlara basitçe dokunmak yeterli oluyor. Uygulama cihazınızda depoladığınız film ve dizileri tarayıp listeleyebiliyor.

MX Player’da yürütmek istediğiniz bir film ya da diziye altyazı eklemek için:

MX Player uygulamasını çalıştırın.

Menü butonuna dokunun ve Subtitle ‘a girin.

‘a girin. Open seçeneğine dokunun ve indirdiğiniz altyazı dosyasını seçin.

seçeneğine dokunun ve indirdiğiniz altyazı dosyasını seçin. Filmi / diziyi altyazılı şekilde izleyebileceksiniz. Video dosyası ile altyazı dosyayı aynı ada sahip olduğunda bu işlemi yapmanıza da gerek kalmıyor, MX Player içeriği otomatik olarak altyazılı şekilde yürütüyor. Aynı durum VLC Player için de geçerli.