Android Uyumlu En İyi 5 Ekran Videosu Kaydetme Uygulaması ile sizlerleyiz. Ekran videosu kaydetme uygulamaları mobil oyuncular, çeşitli konularda ipucu videoları hazırlayanlar, geliştirdiği uygulama hakkında içerik üretmek isteyen geliştiriciler için oldukça yararlı. Android’de ekran video kaydetme işlemi için kullanılabilecek çok sayıda uygulama mevcut. Amacınıza uygun aracı tespit ve tercih etmeniz önemli. Dilerseniz Android İçin En İyi 5 Ekran Videosu Kaydetme Uygulaması nelermiş daha yakından bakalım.

Android: En İyi 5 Ekran Videosu Kaydetme Uygulaması

Mobizen Screen Recorder

Mobizen ekran videosu kaydetme ve videoları düzenleme imkanı sunan ücretsiz bir uygulama. 240p’den 1080p’ye kadar 60 FPS kayıt desteği mevcut. Kayıtlara ön kamera görüntüsü de dahil edilebiliyor. Arka plana müzik eklemek, videoyu kırpmak, videolara imzanızı / çeşitli görselleri içeren kareler eklemek mümkün. Hayli basit ancak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir araç.

Telecine

Telecine ile telefonunuzun tam ekran görüntüsünü video olarak kaydedebiliyorsunuz. Uygulama arayüzde bir üst katman olarak beliriyor, yani kontrol bildirim çubuğundan gerçekleştirilmiyor. Kayda başladığınızda bu katman kayboluyor, kaydı tamamlamak istediğinizde katmanın gizlendiği alana dokunmanız yeterli oluyor.

REC Screen Recorder HD

REC Screen Recorder ekran görüntüsü ve ses kaydını bir arada alabiliyor, ses kaydı akıllı telefonunuzun mikrofonu ile yapılıyor. Tüm kontrol ve seçeneklere uygulamanın arayüzünden ulaşmak mümkün. Konfigürasyonunuz ön tanım olarak kaydedildiği için kayıt işleminden önce her defasında ayarları düzenlemek zorunda kalmıyorsunuz. Geri sayım aracı içeriyor, dilerseniz geri sayım tamamlanmadan kaydı durdurabiliyorsunuz.

AZ Screen Recorder

AZ Screen Recorder zaman limiti, watermark, reklam içermiyor ve kullanımı oldukça kolay. HD ve Full HD video kayıt desteği var, kayıt esnasında duraklatma / devam etme yapılabiliyor. Mikrofondan ses kaydı da yapabiliyorsunuz. Yüzen pencere ekranda her zaman duruyor, bu sayede istediğiniz arayüzde derhal kayda başlayabiliyorsunuz. Geri sayım aracı, ekranda çizim yapabilme, videoları düzenleme imkanı hazır.

GameDuck

Uygulama adından da anlaşılabileceği üzere oyun videosu kaydetmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Oyun videosu yükleme, ön kamera görüntüsü kaydı, videoyla birlikte ses kaydetme seçenekleri bulunmakta. GameDuck topluluğuna katılarak oyun dünyasından son gelişmeleri / oyun videolarını takip edebiliyorsunuz.