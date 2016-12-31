Android Uyumlu En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması ile karşınızdayız. İsteğiniz anı basitçe kaydedip Instagram’da paylaşmak ya da profesyonel sonuçlar elde etmek olsun; fotoğraflarınızı düzenlemeniz gerekebilir. Çeşitli şekillerde fotoğraf düzenleme olanağı sağlayan ve bu özellikleriyle ön plana çıkan uygulamaları bir araya getirelim istedik. Bu uygulamaların hepsi mükemmel filtreler uygulamıyor fakat çeşitli şekillerde yaratıcı sonuçlar ortaya koymanıza olanak tanıyor. Dilerseniz Android için geliştirilen En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android: En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

1. Prisma

Prisma’nın akıllı telefonlara yüklenebilen en ilginç fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer filtreler konusunda takıntınız varsa ve her bir fotoğrafınızda kendinizi farklı filtrelerle ortaya koymak istiyorsanız Prisma’yı mutlaka denemelisiniz. Prisma uygulaması #SquareDroid ve PicsArt gibi araçların yardımıyla daha başarılı sonuçlar elde etmenize olanak tanıyacaktır.

2. Pixlr

Yalnızca filtreler kullanmaktan bıktıysanız ya da fotoğraflarınızdaki belirli bir alan üzerinde efekt kullanmak istiyorsanız Pixlr tam size göre bir uygulama. Fotoğrafı tek dokunuşla otomatik olarak düzeltebiliyor ve iyileştirebiliyor. Fotoğrafın belirli bir alanına yönelik özelleştirmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda belirli bir alanda bulanıklaştırma, keskinleştirme, döndürme gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz.

3. ToolWiz Photos

ToolWiz burada bahsettiğimiz uygulamaların çeşitli özelliklerini bir araya getiren bir çözüm. Water Reflection (Su yansıması) ve Texture efektlerini oldukça beğendiğimizi ifade etmek istiyoruz. Uygulama bu iki efektle diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarından farkını ortaya koyuyor. Bünyesinde Prisma ve Pixlr benzeri özelliklerin yer aldığını da gördük.

4. Photo Editor

Uygulama çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapmakta. Bu ve bir sonraki uygulama aynı şekilde, maalesef diğerlerine kıyasla ön plana çıkan özgün bir tarafları yok fakat işlevsel seçenekler sunuyorlar ve kullanımları oldukça kolay.

5. Vinci

Vinci Prisma uygulamasına oldukça benziyor. Hatta bazı kullanıcılar Vinci’nin Prisma’dan daha başarılı olduğunu düşünmekte. Fotoğraflarınıza sanatsal ve eşsiz filtreler uygulayabilmenize imkan tanıyor. Biz tercihimizi kişisel olarak Prisma’dan yana kullansak da bu uygulamanın da tatmin edici sonuçlar ortaya koyduğu açık. Aslında ikisini doğrudan kıyaslamamak gerek, sonuçta kullanıcıların estetik algıları tercihleri ve beğenileri şekillendiriyor.