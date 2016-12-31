Android Uyumlu En İyi 5 Müzik Tanıma Uygulaması ile sizlerleyiz. Gün içerisinde herhangi bir mekanda, radyoda ya da yolda yürürken bilmediğiniz, güzel bir şarkı duyabilirsiniz. Bu şarkıyı öğrenmek için -eğer sözlerini duyabildiyseniz- küçük bir Google araması işe yarayabilir ancak şarkı sözünü her zaman için duymanız / anlamanız mümkün olmayabilir, ya da o kısmı kaçırmış olabilirsiniz. Bu noktada devreye Android için geliştirilen müzik doğrulama araçları girmekte. Çalan müziği bu uygulamalara kısa bir süre dinletiyorsunuz, uygulama ortamdan aldığı sesi veritabanındaki kayıtlarla karşılaştırarak size hangi şarkı olduğunu söyleyebiliyor. Dilerseniz şimdi Android için geliştirilen En İyi 5 Müzik Tanıma Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android: En İyi 5 Müzik Tanıma Uygulaması

SoundHound

SoundHound 50 milyondan fazla indirilen, en popüler müzik tanıma uygulaması konumunda. Uygulama hızlı ses tanıma, hands-free modu, canlı şarkı sözleri ve videolar içermekte. Uygulamanın esnekliği onu çok popüler hale getirdi diyebiliriz. Araç neredeyse mırıldandığınız, kendi söylediğiniz / mırıldandığınız şarkıları bile tanıyabiliyor.

SoundHound’da ayrıca, her müziği aramak için uygulamanın kullanımındaki zorluğu ortadan kaldıran widget da var. Şarkıyı arkadaşlarla paylaşma özelliği hazır. Uygulamanın SoundHound∞ adlı ücretli bir sürümü de bulunmakta.

Shazam

Listede ikinci sırayı kullanımı kolay kullanıcı arayüzü nedeniyle Shazam alıyor. Arayüz temiz ve mavi. Her gün yeni şarkılar eklenmekte. Bir şarkı aramak için cihazı ses kaynağına olabildiğince yaklaştırın, uygulama saniyeler içerisinde şarkıyı belirleyecektir. Bununla birlikte uygulama o şarkının ön izlemesini verecek ve sizi o şarkıyı satın alabileceğiniz siteye götürecektir.

SoundHound gibi bu araç da Facebook ve Twitter’da şarkı paylaşmanıza izin veriyor. Çalan müziğin sorunsuz bir şekilde tanımlanmasını isteyenler için ideal bir seçenek. Uygulamayı sevdiyseniz daha gelişmiş özellikler içeren ücretli versiyona da geçmeyi düşünebilirsiniz.

Musixmatch

Bir şarkı sözü uygulaması olmasına rağmen Musixmatch’ın müzik tanıma özelliği övgülerin ötesinde bir noktada. Genel ve orta testte bu uygulama başarısızlık veya gecikme belirtisi göstermiyor. Uygulama aynı zamanda kullanıcıların cihazlarından şarkı çalmasına ve çalan şarkıların sözlerinin gerçek zamanlı olarak oynatılmasına olanak tanıyor.

Musixmatch’in dikkat edilmesi gereken ilginç özellikleri var. Uygulamayı kullanıcılar genellikle şarkı sözü takibi için Spotify ile birlikte kullanmayı tercih ediyor ancak bir müzik tanıma uygulaması olarak kullanıldığında bundan çok daha fazlasını sunabiliyor.

TrackID

Uygulama çalan müziği anında tespit edebiliyor, ancak doğruluk oranı çok başarılı değil. Yukarıdaki üç uygulama tarafından kolayca tespit edilen birkaç şarkıyı test ettik, ancak beklediğimiz performansı elde edemedik. Uygulama 60’tan fazla dili destekliyor ve sanatçıların biyografilerini görmenizi ve birkaç gizli ezgi parçasıyla tanışmanızı sağlıyor. Şarkılar Spotify’in oynatma listesine eklenebildiği gibi YouTube’dan indirilebiliyor veya izlenebiliyor.

Uygulamanın en popüler şarkıları kontrol etmek için çevrimdışı modu ve TrackID çizelgesi var. Facebook ve WhatsApp’ta paylaşıma izin verdiğini belirtelim.

SoundCloud

Son olarak SoundCloud’a değinmek istedik. Çoğu kişi bunun bir müzik tanıma uygulaması olmadığını söyleyecekler, haklılar da. Uygulamanın burada olması zengin ve farklı çeşitleri içermesinden kaynaklandı. Uygulamanın neredeyse her şey var: caz, pop, elektronik, klasik, sesli kitaplar…

SoudCloud şu anda 135 milyondan fazla şarkıya sahip. Uygulamayı benzersiz kılan ve bizim listemizde olmasını gerektiren bir tablo. Arama deneyimi o kadar da iyi değil, ancak birkaç anahtar kelime ile aradıklarınızı bulabilirsiniz. SoundCloud’un ayrıca bir müzik / podcast oluşturma ve servise yüklemeye izin veren SoundCloud Pulse özelliği de var.