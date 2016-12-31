Apple iPhone ve iPad destekli çok sayıda takvim uygulaması var ve çoğu ücretsiz ama en iyisini seçmek söz konusu olduğunda her ne kadar ücretli olsa da akla gelen ilk isim Fantastical 2 oluyor. Bu konuyu girdiğimiz anda sene sonu indirimleriyle sınırlı süreliğine 7.99 TL değerine düşen uygulama daha da çekici hale geliyor. Uygulamayı başarılı kılan özellikler şöyle:

iPhone ve iPad İçin En İyi Takvim Uygulaması

Google Calendar, iCloud ve Exchange hesaplarına destek

hesaplarına destek Sesli komutlarla yeni etkinlik girebilme

Bildirim merkezi desteği

Etkinlik yerleri için harita görünümü

Yatay ekranda haftalık görünüm

Facebook etkinlikleriyle entegrasyon

Widget desteği

iPhone 6s ve üstünde hızlı aksiyonlar

Açık ve koyu renk temalar

Bildirimli hatırlatıcılar entegrasyonu

Fantastical 2 takvim uygulaması pek çok konuda başarılı ama rakiplerine fark attığı ana nokta tasarım. Kullanımı kolay uygulama hızlı ve güçlü. Çok uğraşmadan yeni etkinlik girilebiliyor. Farklı görünümlere yer veren uygulama sık sık güncelleniyor ve yenilikler ekleniyor. Yeni nesil cihazlar ve iOS sürümleri geldikçe özellikler artıyor. Eşleştirme sorunu yaşatmayan uygulamanın sıkıntısız olduğu görülebiliyor.

En büyük sıkıntı ücretli olması. Facebook etkinlikleri desteklense de Evernote gibi hatırlatıcılar desteklenmiyor. Ücretsiz seçenek isteyenler başarılı olan Google Calendar ama Google ekosistemine odaklanıyor.