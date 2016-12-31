Lenovo Moto Z Play Fotoğraf ve Video Kalitesi

Modüler arka bağlantı sistemi ve çok sayıdaki aksesuar seçeneğiyle LG G5’in yapamadığını başaracak gibi görünen Lenovo Moto Z Play‘in arka kısmındaki çıkıntıya neden olan 16 MP kapasitesli kamera alıcısı ne derece iyi bir iş çıkarıyor dersiniz?

Moto Z Play Fotoğraf Kalitesi

Beklenenin aksine cihazın arkasındaki ana kamerada Omni Vision imzalı OV16860 PureCel Plus-S 16 MP alıcı yer alıyor. 1.3 mikron piksel boyutlu alıcı ışık alma konusunda başarılı ve farklı hava koşulları için uygun görünüyor. Moto Z Play’de ayrıca f/2.0 lens yer alıyor. Karanlık ortamlardaki yardımcıysa dual tonlu LED flaş ve otofokus hızlandırıcı faz değişim ile lazer sistemli alıcılar.

Motorola kamera arabirimi sade ama şaşırtıcı derecede güçlü. Aynı zamanda bazı kısayollarla geleneksel iki boyutlu kod ve kart tarama seçenekleri de kullanılabiliyor. Flaş, manuel odaklama, parlaklık, HDR kolayca değiştirilebiliyor.

Daha fazla ayar için Pro mod seçilebiliyor. Bu durumda odaklama, enstantane hızı, açıklık süresi, ISO ve beyaz dengesi değiştirilebiliyor. Seri çekim modunda parmağınızı sabit tutup beklemeniz yeterli. Elinizi çekince kareler içinden en iyisini seçiyor!

HDR çekimler daha iyi sonuç veriyor. Arzu ederseniz sürekli açık bırakabilirsiniz. Panorama çekimlerde fotoğraflar birleştiriliyor ama ufak tefek atlamalar var. Ön kamera 5 MP kalitesinde net ve detaylı selfie çekebiliyor. Önde flaş olsa da o kadar da ciddi aydınlatma yapamıyor.

Moto Z Play Video Kalitesi

Kamera ve yüksek donanım sayesinde 4K video çekilebiliyor. Kayıtta akış 50 Mbps ve çift kanal AAC 128 Kbps ses dahil. Bu esnada saniyede 5-6 MB dosya yazıyor. Full HD videolar yeter derseniz saniyede 2 MB değerine düşüyor. Sadece Full HD modunda elektronik görüntü sabitleme devreye sokulabiliyor.