Android İçin En İyi 5 Alternatif SMS Uygulaması ile karşınızdayız. Android’li akıllı telefonunuzdaki varsayılan SMS uygulamasını beğenmiyorsanız tercih edebileceğiniz alternatif uygulamalar var. Özelleştirme olanakları Android’in doğasında olduğu için mevcut SMS uygulamasını beğenmiyorsanız seveceğiniz başka bir araca kolayca geçiş yapabilirsiniz. Dilerseniz şimdi Android Uyumlu En İyi 5 Alternatif SMS Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android: En İyi 5 Alternatif SMS Uygulaması

Google Messenger

Bu uygulama sizin için alternatif bir uygulama olmayabilir. Google Pixel ve Motorola akıllı telefonlarda varsayılan SMS uygulaması Google Messenger. Araç diğer akıllı telefonlara ise ücretsiz yüklenebiliyor. Yüksek oranda kişiselleştirilebilen bir uygulama olmasa da basit ve oldukça stabil. Her yeni diyaloga farklı bir renk atanıyor ve bu sayede yazışmaları takip etmek kolaylaşıyor. Reklam ya da uygulama içi satın alma seçenekleri yok.

Pulse SMS

Pulse yüksek oranda özelleştirilebilirlik ve sadelik vaat ediyor. Material Design tasarım anlayışının esintilerini taşıyan şık bir arayüzle geliyor. Mesaj baloncuklarının görünümünü değiştirme, konuşmalara farklı tema renkleri atama, mesaj zamanlama, kara liste oluşturma, diyalogları arşivleme, gönderilen SMS’leri birkaç saniye içerisinde geri alma seçeneğini etkinleştirme gibi olanaklar var. Uygulamanın ücretsiz ve ücretli versiyonları bulunmakta. Ücretli versiyon edinildiğinde çeşitli platformlardan SMS gönderme seçeneği aktifleştiriliyor.

QKSMS

Açık kaynak kodlu bir uygulama olan QKSMS hayli basit. Tüm seçeneklere üç noktadan oluşan butona dokunarak ulaşabiliyorsunuz. Ayarlardan tema değiştirme; renk, baloncuk ve diğer seçenekleri özelleştirmek mümkün. Reklam ya da uygulama içi satın alma ögesi içermediğini belirtelim.

Textra

Diğer uygulamalara kıyasla daha yeni bir seçenek olan Textra buna rağmen gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapıyor. Uygulamada emoji stilini değiştirerek iOS benzeri emojiler elde edebiliyorsunuz. Konuşmaları özelleştirme seçeneği var. Uygulama başlangıçta tamamen ücretsizmiş gibi görünse de 14 gün sonunda reklamlar görüntülenmeye başlıyor, reklamlardan kurtulmak için 2.99 USD ödeme yapmak gerekiyor.

chomp SMS

chomp SMS Textra ile aynı geliştirici ekibin bir çalışması. Esasında aralarında çok da bir fark yok. Temalar, emoji stilleri, konuşmaları düzenleme, zamanlanmış mesajlar, kara liste ve başka çeşitli özelliklere ev sahipliği yapıyor. Uygulama tıpkı Textra gibi bir noktadan sonra reklam görüntülemeye başlıyor ve reklamlardan kurtulmak için uygulama içi satın alma yapmanız gerekiyor.