Android Uyumlu En İyi 5 Anlık Mesajlaşma Uygulaması ile karşınızdayız. Kısa bir süre önce sizlerle Android’li akıllı telefonlar için geliştirilen alternatif SMS uygulamalarını paylaşmıştık. SMS özellikle internet paketi biten / azalan kullanıcılar için mantıklı olsa da birçok kullanıcının artık anlık mesajlaşma uygulamalarını tercih ettiğini biliyoruz. Bu nedenle Android‘e geliştirilen En İyi 5 Anlık Mesajlaşma Uygulaması için küçük bir rehber hazırlamak istedik. Dilerseniz uygulamaları daha yakından tanıyalım.

Android: En İyi 5 Anlık Mesajlaşma Uygulaması

1. Signal

Online gizlilik yıllar geçtikçe daha çok önem kazanmaya başladı. Akıllı telefonlarımızla kurduğumuz iletişim farklı yollardan takip edilebilir. Bazen gözetlenmenin dışında kullanıcılar gereksiz şekilde fazla bilgi paylaşımı da yapabiliyor.

Signal oldukça önemli bir uygulama. Edward Snowden’in de favori uygulaması olan araç şifrelenmiş anlık mesajlaşma imkanı sunuyor. Takip edilme / gözetlenme korkusu yaşamadan uygulamayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Uygulamanın sunucularının mesajları depolamadığını ifade edelim.

2. WhatsApp

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp 1 milyarı aşkın kurulum sayısına ulaşmış durumda. Akıllı telefon sahibi hemen her kullanıcının cihazında WhatsApp uygulamasının kurulu olduğunu görüyoruz. WhatsApp’ın en büyük eksiği end-to-end şifreleme özelliği bulunmamasıydı, Nisan 2016 itibariyle bu özellik de uygulamaya kazandırıldı. Akıllı telefonların yanı sıra PC, Mac ve web arayüzünden de kullanılabiliyor.

3. Viber

Viber’ın en önemli özelliği neredeyse her platformda kullanılabilmesi. Android, iOS, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Windows, Mac, Linux sistemlere yüklenebilmesi büyük avantaj. End-to-end şifreleme, 200 kişiye kadarlık gruplar oluşturabilme, telefon numarası ve rehberi esas alan kullanım söz konusu.

4. Tango

Tango’nun odaklandığı nokta esasında görüntülü görüşmeler ama anlık mesajlaşma özelliği de oldukça başarılı diyebiliriz. Uygulamadaki iletişimde şifreleme teknolojileri söz konusu değil, yani güvenlik konusunda kaygınız varsa diğer uygulamalardan birisine yönelmeniz gerekecek. Kullanıcı hesabınız tahmin edebileceğiniz üzere telefon numaranıza bağlı olarak oluşturuluyor.

5. KakaoTalk

Güney Kore’deki akıllı telefon kullanıcılarının % 90’ının kullandığı KakaoTalk ABD’de de popüler olan bir uygulama. Modern arayüzü, akıcı çalışabilmesi ve çeşitli özellikleriyle beğeni topluyor. Uygulamada maalesef şifreleme özelliği yok. Akıllı telefonların dışında Windows ve Mac sistemlerle de uyumlu.