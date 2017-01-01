Android uyumlu, Fotoğrafları Bulut Depolamaya Aktarmak İçin 5 Uygulama çözümü ile sizlerleyiz. Akıllı telefonlarımızın kameraları son yıllarda oldukça gelişti ve hayli yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilir hale geldik. Akıllı telefonların depolama alanı kapasitelerinde ise büyük bir sıçrama yaşanmadı. Sürekli fotoğraf çeken biriyseniz akıllı telefonunuzda boş depolama alanı sıkıntısı yaşamanız olası. Tabii işin bir de yedekleme boyutu var. Android’li akıllı telefonlar için geliştirilen ve fotoğrafları bulut depolamaya aktarmak için kullanılabilecek 5 uygulamaya yakından bakıyoruz.

Android: Fotoğrafları Bulut Depolamaya Aktarmak İçin 5 Uygulama

Google Photos

Google Photos esasında birçok Android akıllı telefonda ön yüklü olarak bulunuyor. Galeri, fotoğraf düzenleme, yedekleme işlevlerini bir arada sunuyor. Ayrıca sınırsız ve ücretsiz fotoğraf depolama imkanı var. Evet, fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi yedekleyebiliyorsunuz. Otomatik fotoğraf yedekleme özelliği oldukça başarılı. Bu özelliği Wi-Fi ağlarına dahil olduğunuz zamanlar için etkinleştirmenizi öneririz. 16 MP’e kadar çözünürlükteki fotoğraf ve 1080p’ye kadar çözünürlükteki videolar yedeklenebiliyor.

Microsoft OneDrive

Microsoft’un da kendi otomatik fotoğraf yedekleme aracı var: OneDrive. Daha önce SkyDrive adını taşıyan bu servis hem Google Drive gibi standart bulut depolama hem de Google Photos gibi fotoğraf yedekleme aracı olarak kullanılabiliyor. Uygulamayı yükleyip ilk kez çalıştırdığınızda Camera upload özelliğini etkinleştirerek fotoğraflarınızın otomatik yedeklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu ayar daha sonra uygulama ayarları arasından da etkinleştirilebilmekte. 5 GB ücretsiz depolama alanı var.

G Cloud Backup

G Cloud Backup özelleştirilebilir yedekleme özelliklerine ev sahipliği yapan ücretsiz bir çözüm. Renk değiştirme olanağı hazır. Fotoğraflar dışında arama kayıtları, SMS’ler, takvim içeriği de yedeklenebiliyor. Ücretsiz olarak 1 GB depolama alanı sunuluyor, ücretli paketlerde limitsiz depolama seçeneği dahi mevcut.

Shoebox Photo Backup

Limitsiz depolama alanı istiyor fakat Google Photos’tan hoşlanmıyorsanız Shoebox’ı tercih edebilirsiniz. Temiz bir arayüz barındıran ve kolayca kullanılabilen uygulama reklam içermiyor ve ücretsiz versiyonda 10.6 MP’e kadar çözünürlükteki fotoğrafları limitsiz şekilde depolayabiliyorsunuz. Ücretli Pro versiyonda çözünürlük limiti kalkıyor, 10 saate kadar video da yedeklenebiliyor.

Amazon Prime Photos

Amazon Prime kullanıcılarının faydalanabildiği Amazon Prime Photos limitsiz fotoğraf depolama özelliği vaat ediyor. Uygulama herkes için değil, yalnızca Amazon Prime abonelik sahibi olan kullanıcılar için anlamlı.