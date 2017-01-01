Android: Performans Canavarı Akıllı Telefonlar

2016 yılına damga vuran akıllı telefonların büyük kısmı Qualcomm imzalı Snapdragon serisi çok çekirdekli işlemcilerden vazgeçemedi ama bazı cihazlarda Kirin ve Exynos mobil işlemciler karşımıza çıkmaya devam etti. Peki performansa öncelik veren kullanıcıların tercihi hangi akıllı telefonlar olmalı?

Performans Canavarı Akıllı Telefonlar

Safkan gücü ifade eden işlemci ve belleğin üst seviye olması çoğu durumda iyiye işaret etse de ekran çözünürlüğünün aşırı yüksekliği, yazılımın optimize edilmemesi, işlemci çekirdeklerinin doğru biçimde kullanılmaması, ince gövdelerde ısınma önleyici önlemlerle düşürülen frekans gibi faktörlerden ötürü beklenen gerçekleşmeyebilir. İşte 2016’nın performans canavarı on akıllı telefon:

Tablomuza göre performans canavarlarının ilk tercihi Snapdragon 820/821 oldu. 821 sürümü, 820’nin ince ayardan geçmiş performansı biraz daha iyi ve güç tüketimi biraz daha düşük hali.

AnTuTu

En yüksek skoru elde eden OnePlus 3T ama çoğu cihaz etkileyici biçimde 120 bin değerini aşıyor ve önceki nesil cihazlara açık ara fark atıyor. En zayıf gelen Xiaomi Mi 5 oldu.

GeekBench 4

Bir diğer popüler Android benchmark aracı olan GeekBench 4’e göre sadece işlemci performansı ölçülüyor. Sırasıyla tek ve çok çekirdek performansı gösteriliyor. Bu alanda kral hem tek çekirdek, hem de çok çekirdek performansıyla Kirin 960 işlemcisine sahip Huawei Mate 9. Tek çekirdekte en zayıf Xiaomi Mi 5 iken çok çekirdekte en zayıf HTC 10 oluyor.

Basemark OS II ve Vellamo

Hepsi bir arada benchmark uygulaması Basemark OS II sistem, bellek, grafik ve web testleri yapıyor, genel skor hesaplanıyor. Birinci gelense OnePlus 3T oluyor ama Samsung Galaxy S7 Edge ve Huawei Mate 9 son derece yakın. Bir kez daha sonuncu Xiaomi Mi 5.

Qualcomm’un bench uygulaması Vellamo ise tarayıcı, çok çekirdek ve metal testleri uyguluyor. Metal testinde birinci OnePlus 3T ve sonuncusu Xiaomi Mi 5. Tarayıcı testinde birinci Samsung Galaxy S7 Edge ve sonuncu ZTE Axon 7.

3DMark



Dünyanın lider üç boyutlu grafik testinde Slingshot Extreme testiyle OpenGL ES 3.1 kullanılıyor. Burada ekran çözünürlüğü daha düşük cihazlar öne geçiyor yani Full HD olanlar, QHD olanlardan daha avantajlı. Bu sayede OnePlus 3T bir kez daha lider! QHD ekranlı ZTE Axon 7’nin ikinci olması şaşırtıcı. Sonuncu gelense açık ara farkla HTC 10 oluyor.

GFXBench

3DMark gibi GPU performansına odaklanıyor. T-Rex ve Manhattan 3.1 testleri uygulansa da bir kez daha ekran çözünürlüğü dengeleri değiştiriyor. T-Rex testinde kazanan QHD ekranına rağmen ZTE Axon 7 oluyor. Ardından gelense Xiaomi Mi 5. Manhattan testinde bu kez kazananlar Sony Xperia XZ ve OnePlus 3T.

Sonuç

2016 yılının performans kralı, AnTuTu, Basemark OS II, 3DMark ve GFXBench Manhattan testlerinde liderliği kapan OnePlus 3T oluyor. Son nesil Snapdragon 821 işlemci, tam tamına 6 GB RAM bellek, Full HD ekran sayesinde birinci olması doğal. Ardından gelense Huawei Mate 9 oluyor. Üçüncü sırayı kapansa Sony Xperia XZ. Test sonuçlarının harmanlanmasıyla elde edilen sıralama:

OnePlus 3T Huawei Mate 9 Sony Xperia XZ ZTE Axon 7 Lenovo Moto Z Google Pixel XL Samsung Galaxy S7 Edge LG V20 Xiaomi Mi 5 HTC 10