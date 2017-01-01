Android’deki Google Photos‘ta kolaj, animasyon ve film oluşturmak mümkün. Kolaj, animasyon veya filmi resimlerden oluşturmak; bunların hepsini tek bir arabirimde yapabilen çok az sayıda uygulama bulunmakta. Bu işlemler için Android’deki üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç var. Bütün bunlar web’de trend olan şeyler ve siz de sosyal medya hesaplarınız için bunları oluşturmaktan hoşlanıyor olabilirsiniz. Şimdi, hepsini farklı uygulamalarla yapmak istemiyorsanız hangi uygulamayı tercih etmelisiniz? Google Photos adlı bir uygulama var, hepsini tek bir uygulamada yapmanızı sağlayan Google’ın çok popüler uygulaması. Google Photos’un bulut depolama ortamına sınırsız fotoğraf yedekleme özelliğine buradaki yazımızda değinmiştik. Şimdi Google Photos‘ta kolaj, animasyon ve film oluşturmak için yapmanız gerekenlere bakacağız.

Google Photos: Kolaj, Animasyon ve Film Oluşturmak

Her şeyden önce cihazınızda Google Photos uygulamasını açın, yüklemediyseniz uygulamayı Google Play uygulama mağazasından bulabilir, en son sürümü indirip yükleyebilirsiniz. Ana Photos Window bölümünde pencerenin en altına yerleştirilen Assistant bağlantısına dokunun.

Daha sonra kullanılabilecek birçok seçeneğin ve uygulamanın özelliklerini göreceksiniz. Şimdilik kolaj, animasyon ve film yapma özellikleri üzerinde duracağız.

Kolaj veya film yapmak için uygulamaya gitmemek isterseniz, Photos penceresinde yukarıda konumlandırılan seçeneklere ulaşabilirsiniz. Seçeneğe girdikten sonra galerinin cihazınızda açıldığını göreceksiniz, daha sonra resimleri seçmelisiniz. Kolaj için 2-9 fotoğraf, animasyon veya film yapımı için en fazla 50 fotoğraf seçebiliyorsunuz.

Daha önce seçtiğiniz işlem için arzuladığınız fotoğrafları ekledikten sonra, istediğiniz etkinliği veya görevi yaratmanıza yardımcı olacak Create butonuna dokunun. Ekranda ilerleme çubuğunu bir süre görebilirsiniz, işlem tamamlandığında oluşturulan içeriği izleyebileceksiniz.

Google Photos uygulamasını kullanarak oluşturduğunuz projeler akıllı telefonunuza otomatik olarak kaydedilecektir.