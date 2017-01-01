Yeni yıla girmemizle birlikte katılımın sona erdiği “İki Adet Ultimate Ears BOOM 2 Hediyeli Anket” etkinliği bugün itibariyle tamamlanmış oldu. Akıllı telefondan müzik dinlemeyi bir eğlence haline dönüştüren Ultimate Ears BOOM 2 hoparlörleri kazanan ziyaretçilerimizi şimdiden tebrik eder, bu süper güçlü taşınabilir hoparlörlerle her müzik dinleyişlerinde bizi anımsamalarını dileriz.

Hediyeli etkinliğimize toplam 2038 ziyaretçimiz katılım sağladı. Kazanan talihlilerle iletişime geçilecektir ve iletişim bilgilerinin 09.01.2017 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Asıl talihlilerin birine veya birkaçına ulaşılamama durumunda sıralamada, aynı sıradaki yedek talihliye hak geçecektir. Yeni etkinliklerimiz için forum sayfamıza üye olmayı unutmayın!

Kazananları görüntülemek için buraya tıklayın.