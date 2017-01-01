iOS 10: Yeni Nesil Kilit Ekranınıza Hükmedin

iOS 10 işletim sistemine terfi ettikten sonra ilk fark edeceğiniz yenilik ilgi çekici yeni nesil kilit ekranı olacak. Farklı görünen ekranla karşılaşanlar alıştıkları düzen değişince şaşırabilirler. Sürükleyerek açılan ekran kilidi sembolü veda ediyor ve başka ince ayarlar da var. Bunların büyük kısmı iyileştirmeler sağlıyor.

iOS 10 Kilit Ekranına Hükmedin

Cihazı kaldırıp ekrana bakış atın

Artık telefon kilitliyken ekrandaki güncellemeleri görmek için bir tuşa basmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken cihazı kaldırmak ve ekran otomatik olarak aydınlanıp görünür olacak. Apple’ın bu yeniliği sadece iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7 ve 7 Plus ile kullanılabiliyor.

Sürükleyerek yerine Home butonuyla kilit açmak

Artık sürüklemek yerine Home butonuna basıp Touch ID ile kimliğinizi doğrulamanız isteniyor. Arzu ederseniz parmağınızla dokunmak yerine parola girmeye devam edebilirsiniz. Başta alışmanız zaman alabilir.

Ana ekrana dönmeden kilit açabilmek

Kilit ekranındayken sadece kilidi açarak fotoğraflara, e-postalara vb erişmek gibi işlemler yapmak için ana ekrana dönmenize gerek yok. Sadece Home butonuna dokunarak (basmadan) kilidi kaldırıp işlem yapabilirsiniz.

Sola çekerek kamerayı açın

Eskiden kilit ekranından kamerayı açmak için alttan yukarı çekiyorduk. Artık iOS 10 ile sadece sola çekme hareketiyle kamerayı açabilirsiniz.

Daha kolay cevaplanabilen detaylı bildirimler

Artık daha kapsamlı hale gelen bildirimler alarak kilit ekranındaki bildirime sert tıklamak kaydıyla ek seçenekler görebilirsiniz. Mesaj gelmişse hiç yorulmadan anında cevap yazabilirsiniz. Gelen önerileri kabul ya da reddetmek gibi seçenekler görülebilir. 3D Touch yoksa bildirimi sola çekip ardından görüntüleme butonuna tıklayın.

Kilit ekranı widget’larını özelleştirin

Son olarak sağa sürükleme yaparak widget’lara erişebilirsiniz. iOS 8 ile başlamış bildirim merkezine özel widget’lar gibi işliyor ama çok daha erişilebilirler. Uygulamalara ait bilgileri özetleyen widget’lar çoğu uygulama tarafından destekleniyor. Bu alanda görünen widget’lerin sıralamasını düzenlemek ya da gizlemek için en alta inin ve düzenle komutu verin.