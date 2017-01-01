NO.1 SmartBand F1 İncelemesi

Akıllı bileklikler özellikle tüm spor meraklısı kullanıcılarda yer almaya başladı. Hatta bu tip ürünler birçok kullanıcı için akıllı saatlerden daha da ön planda olabiliyor çünkü hafiflik, su geçirmezlik, anlık nabız ölçümü ve sporculara yönelik detaylardan arındırılmış özellikler çoğu zaman daha cazip olabiliyor. Günümüzde akıllı saatlerin geldiği nokta tartışılamaycak düzeyde iyi ancak “zaten ben bir akıllı telefona sahibim ve bu benim için yeterli oluyor” diye düşünüyorsanız işte bu noktada NO.1 SmartBand F1 gibi ürünler önem kazanmaya ve tamamlayıcı olmaya başlıyor. NO.1 önemli akıllı saat üreticilerinden birisi ve özellikle fiyatına göre son derece iyi ürünler ortaya koyuyor. Firmanın akıllı bileklik alanındaki ilk ürünü SmartBand F1’i de beğeneceğinize dair hiçbir şüphemiz yok.

NO.1 SmartBand F1 uygun fiyatlı ve kolaylıkla erişebileceğiniz bir ürün. Yurt dışından sipariş vererek kolaylıkla edinebiliyorsunuz; bu noktaya geleceğiz. NO.1 SmartBand F1 sade bir kutuya sahip. Kutu üzerinde yazanlara bakarak zaten sporculara yönelik üretilmiş bir ürün olduğu kolaylıkla anlaşılabiliyor.

Kutu içerisinde de fazla detay yer almıyor. Kullanım kılavuzu dışında USB kablo ve akıllı bilekliğin kendisi var. Bu noktada USB kabloya kısaca bir değinelim. Gelen USB kablo beyaz renkte ve yeterli uzunluğa sahip. Burada iyi olan nokta USB kablonun manyetik olarak saate bağlanabilmesi. Böylece herhangi bir silikon kapağı açmayla uğraşmıyorsunuz. Eleştiriye açık olan nokta ise kabloya herhangi bir şekilde zarar verirseniz piyasada kolay şekilde bulma şansınız yok. Yeniden sipariş vermeniz gerekebilir. Neyse ki çok pahalı olmayacaktır.

Test merkezimize siyah renkli NO.1 SmartBand F1 modeli gönderildi. Ürünün mavi ve turuncu renk seçenekleri de var. Klişe siyah renkten mümkün olduğunca uzak duranlardansanız, spor giyim tercih edenler için mavi oldukça uygun olacaktır. Biraz daha parlak renkleri sevenler içinse turuncu vazgeçilmez olabilir. Özellikle bu tip ürünlerde siyah ve turuncunun son derece iyi bir uyumu oluyor. Siyah renkli model ise iş yaşamında biraz daha klasik giyinenlere hitap ediyor ve ciddiyetini koruyor.

Akıllı bilekliğin ekranından ne gibi bilgilere ulaşılabildiğine bakmadan önce, NO.1 SmartBand F1’in tam olarak neler yapabildiğine biraz değinelim. Biraz önce bahsettiğimiz manyetik USB kablonun bağlantısı üstteki fotoğrafta görülebiliyor. Ayrıca orta kısım da nabız ölçer için ayrılmış. Su geçirmezlik, toza karşı direnç, fotoğraf çekimi için uzaktan kumanda olarak kullanılabilme, kalp atışı izleme, SMS uyarısı, adım sayar, uyku izleme, sabit durma uyarısı, çağrı uyarısı ve güncellenebilir yazılım NO.1 SmartBand F1’in başlıca özellikleri arasında.

Akıllı bilekliğin genel görünümü bu şekilde. Ekranda pil doluluk seviyesi, Bluetooth bağlantı durumu, saat, tarih ve gün bilgisi karşınıza getiriliyor. Ekranın sağına ve soluna dokunarak diğer özellikleri görüntüleyebilirsiniz. Ekranı ve akıllı bilekliği açıp kapatmak için bir tuşa da yer verilmiş. Ekrandan bahsediyorken birkaç önemli noktayı ve tüm teknik özellikleri de ele alalım. NO.1 SmartBand F1’de 0.91 inç büyüklüğünde bir OLED ekran bulunuyor ve ekran büyüklüğü itibariyle “akıllı bileklik” kategorisinde yer alan birçok ürünün ötesinde. Ek olarak farkılıklardan biri de IP68 sertifikası. Normal şartlarda sunulan IP67’ye göre avantaj 50 metre kadar su geçirmezlik. Böylece NO.1 SmartBand F1’i suyun altında da güvenle kullanabilirsiniz. Ek olarak 100 güne varan bekleme süresi de kesinlikle ayırt edici ve rakipleri kıskandıran bir yön. Dikkat ettiyseniz NO.1 SmartBand F1’in gövdesi biraz daha iri ancak şıklığa gölge düşürmüyor. Bu sayede pil seviyesi de 230 mAh’e çıkarılmış. 42.5 x 21 x 10.5 mm ölçülerindeki NO.1 SmartBand F1’in ağırlığı ise 30 gram seviyesinde.

Ekranı sola dokunarak bir kez değiştirdiğinizde nabız ölçer devreye giriyor ve o anki nabız değerinizi karşınıza getiriyor. Böylece spor yaparken nabzınızı göz önünde tutabilirsiniz. Aktivite sırasında nabzınızı sürekli ölçmek için ekranı bu konumda tutabilirsiniz. NO.1 SmartBand F1 gün içinde de aralıklarla nabzınızı ölçerek gün sonunda inceleyebileceğiniz bir grafik oluşturuyor. Elbette bu denli detaylı bilgiler Android veya iOS uyumlu uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra alınabiliyor. Uygulamaya da birazdan değiniyor olacağız.

Ekranı bir kez daha yana kaydırdığınızda adım sayınıza bağlı olarak yaklaşık değiştirdiğiniz konum bilgisi karşınıza getiriliyor. Bu değerler günlük olarak sıfırlanıyor ancak pek tabii akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama içerisinden geriye yönelik olarak detaylı şekilde analiz edilebiliyor. NO.1 SmartBand F1, uygulaması ile birlikte kullanıldığında size daha da faydalı bir ürün olmaya başlıyor.

NO.1 SmartBand F1’in ekranından edinebileceğiniz son bilgi ise günlük adım sayınız. Kendinize bir hedef belirleyerek bunu tamamlayabilirsiniz veya hedefinize ne kadar kaldığını izleyebilirsiniz. Uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz. Şimdi uygulama içerisinde bizlere sunulanlara göz atalım.

Android ve iOS uygulamalarının görüntüsü neredeyse tamamen aynı. Step olarak adlandırılan ilk menü adım sayar ile ilgili detaytarı daha kapsamlı şekilde karşımıza getiriyor. Bu ekranda Goal yani günlük hedefinizi takip edebilirsiniz. Attığınız adımların kaç km’lik yola denk geldiğini görebilir, kaç kalori yaktığınızı takip edebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarınızın kalitesine dair verilere de erişim sağlanabiliyor. Öte yandan sağ üst köşedeki konum işareti ile egzersiz yapacağınız parkurun kaydedilmesini de sağlayabilirsiniz.

Step menüsünün detaylarına indiğinizde günlük takibin dışında haftalık ve aylık değerlendirmelere de kolaylıkla erişilebildiğini görüyorsunuz. Ayrıca gün içerisinde saatlere bağlı şekilde kaç adım attığınızı ve en çok hareket ettiğiniz saatleri de analiz ediyorsunuz. Bir ayın sonunda grafikleri tekrar incelediğinizde ortaya gerçekten ilginç veriler çıkabiliyor. Yaşam tarzınızla ne kadar da örtüşen değerler olduğunu göreceksiniz.

Eğer uyku sorununuz varsa NO.1 SmartBand F1 oldukça önemli bilgiler edinmenizi sağlayabilir. Günlük olarak uyanık kalma, hafif ve derin uyku süreleri ölçümlenebiliyor ve toplamda karşınıza bir uyku kalitesi sonucu getiriliyor. Çeşitli aktivite ve beslenme şekilleri ile uyku düzeninizi düzeltmek istiyorsanız NO.1 SmartBand F1 bu konuda en büyük yardımcınız olabilir. Yine haftalık ve aylık olarak izlemeler yapılabiliyor.

NO.1 SmartBand F1 ile detaylı şekilde analiz edebileceğiniz bir diğer ve son veri ise nabız değerleriniz. Gün içindeki en düşük, en yüksek ve ortalama nabız değerlerinizi uygulama sayesinde tespit edebilirsiniz. Ayrıca akıllı saate erişmeden uygulama içinden de ölçüm alabilirsiniz. Gün be gün kayıtlar alarak özellikle kardiyo çalışmalarındaki nabız iyileşmelerini de takip edebilmeniz mümkün.

Ayarlar menüsü çok kafa karıştırıcı değil. Burada dil seçeneği olarak Türkçe yer almıyor ancak yine de neyin ne olduğunu anlamak çok da zorlamıyor. Personal information kısmından kişisel bilgilerinizi girerek akıllı bilekliğin daha gerçekçi ölçümler yapmasını sağlayabilirsiniz. Search Devices ile akıllı bilekliğin akıllı telefonunuzla eşleştirme durumunu kontrol edebilir, My device ile de ekran açık kalma zamanı, alarm, sabit kalma uyarısı, kayıp bileklik arama gibi özellikleri devreye alabilirsiniz. Ek olarak anında uyarı bildirimleri, nabız ölçer ayarı, akıllı bilekliği sallayarak selfie çekme gibi özellikler de bu menü altında bulunuyor. Gelelim satın alma kısmına. NO.1 SmartBand F1 oldukça cazip bir fiyata sahip. Özelliklerin zenginliği ve üst düzey kalitesi gözünüzü korkutmasın. Buraya tıklayarak sipariş verebilir ve ücretsiz şekilde elinize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. NO.1 SmartBand F1’i kendi sitesinden incelemek için de buraya tıklayın.