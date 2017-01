Bir Facebook İletisi İçin Bildirimleri Etkinleştirmek mümkün, üstelik ilgili paylaşıma yorum yapmanıza da gerek kalmayacak. Popüler sosyal ağ sitesi Facebook’ta arkadaşınızın bir iletisine veya paylaşımına yorum yaptığınızda ilgili iletiye yazılan her yorumdan sonra size bildirim ulaşacaktır. Bu paylaşım eğer bir soru ya da önemli bir duyuruysa sürekli bildirim gelmesi kaçınılmaz olacaktır ve bu bildirimler bir noktadan sonra can sıkıcı bir hal alabilir. Neyse ki bildirimleri sessize alma olanağı var. Facebook’ta normal koşullar altında bir iletiyle ilgili bildirimleri almak için o paylaşıma yorum bırakmak gerekiyor. Ancak yorum yapmaya gerek kalmadan bildirimleri almanın yöntemi de var. Fakat Facebook’un masaüstü arayüzüne erişmeniz gerek. Akıllı telefonlardaki web tarayıcılarında Masaüstü sitesi iste seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Bir Facebook İletisi İçin Bildirimleri Etkinleştirmek

Öncelikle takip etmek istediğiniz paylaşımı görüntüleyin. Paylaşımı yapan kullanıcının profil sayfasına gidebilir ya da ilgili paylaşımı zaman tünelinizde bulabilirsiniz.

İletinin sağ üst kısmında yer alan butona dokunun, Turn on notifications for this post (Bu ileti için bildirimleri etkinleştir) seçeneğini kullanın.

Çoğu Facebook kullanıcısı bu özelliğin üzerinde yorum yaptığınız bir yayındaki bildirimleri devre dışı bırakmanıza izin veren Turn off notifications for this post (Bu ileti için bildirimleri devre dışı bırak) özelliğine bağlı olduğunu düşünüyor.

Bu özellik herhangi bir arkadaşınızın paylaşımında ya da bir grupta dönen yorum akışı / tartışmaları takip etmek istediğinizde oldukça kullanışlı olacaktır.