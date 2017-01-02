Instagram‘da Akıştaki İletileri Kaydetmek mümkün. Popüler sosyal ağ sitesi Instagram’a son güncellemelerle birlikte bir başka popüler uygulama olan Snapchat’tekine benzer özellikler eklendi. Instagram uygulamasına yeni özellikler dahil ediliyor fakat uygulamanın çalışma şekliyle ilgili bir iyileştirme göremiyoruz. Arayüz bir miktar değişiyor, ancak fonksiyonalite açısından uygulama kullanıma sunulduğu ilk dönemlerden çok da ileride değil. Son dönemde yapılan bir güncelleme ile nihayet kullanıcı deneyimini bir adım ileriye taşıyacak bir yenilik uygulamaya kazandırıldı: yer imlerine ekleme özelliği. Kullanıcılar için artık Akıştaki İletileri Kaydetmek mümkün. Dilerseniz bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize değinelim.

Instagram: Akıştaki İletileri Kaydetmek

Instagram uygulamasına akıştaki paylaşımları yer imlerine ekleme özelliği daha önce kazandırılmıştı ancak özelliğin resmi olarak duyurulmasına kadar kullanıcılar bu seçenekten aktif olarak yararlanamadı. Ama bu özellik bir süredir kullanılabilir durumda.

Save (Kaydet) özelliği Instagram akışınızdaki her bir paylaşımın üstünde buton olarak kendisine yer buluyor. Butona dokunduğunuzda ilgili iletiyi yer imlerinize dahil etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde kaydettiğiniz paylaşımları görmek için uygulama arayüzünde Profile sekmesine gidin. Instagram bio’unuzun hemen üzerinde yer alan yer imleri butonuna dokunun, burada kaydettiğiniz bu iletileri bulabileceksiniz.

Fotoğraflar sizin kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilmiyor. Bir fotoğrafı / iletiyi kaydedip daha sonra görüntülediğinizde orijinal hesabın paylaşımına erişmiş oluyorsunuz. Yani ilgili kullanıcı o fotoğrafı silme kararı verdiğinde yer imlerine eklediğiniz ileti ortadan kaybolmuş olacak.