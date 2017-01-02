iPhone‘da iTunes aboneliklerini yönetmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. iTunes yalnızca müzik satın almak için kullanılabilen bir uygulama değil; uygulama satın alma, uygulama içi satın alma işlemleri gerçekleştirme, servislere abone olma da yine bu hizmet üzerinden yürütülüyor. Abonelik hizmeti aldığınız servislerle ilgili yönetimi iTunes’tan gerçekleştirebiliyorsunuz; aboneliğinizi yükseltebilir / düşürebilir ya da iptal edebilirsiniz. iTunes aboneliklerini yönetmek aracın yeni arayüzü değerlendirildiğinde hayli kolay. iPhone’da abonelikleri yönetme işlemini iTunes ya da App Store uygulamalarından yapamıyorsunuz. Bunun için Settings (Ayarlar) menüsüne erişmeniz gerekecek.

iPhone: iTunes Aboneliklerini Yönetmek

Öncelikle Settings menüsüne gidin ve iTunes & App Store seçeneğine dokunun. iTunes & App Stores ekranında Apple ID‘nize dokunun. Karşınıza gelen penceredeki View Apple ID seçeneğiyle devam edin.

Yönetmek istediğiniz hizmete abone olduğunuzda kullandığınız Apple kimliğinizle oturum açmanız gerektiğini sanırız belirtmemize gerek yok.

Account ekranındaki Subscriptions seçeneğine dokunun. Bu ekranın yüklenmesi birkaç saniye sürebilir, karşınıza aboneliklerinizin listesi gelecektir.

Abone olduğunuz tüm servislerin bir listesini, servis için hangi planların mevcut olduğunu ve hangilerinin sizin için etkin durumda olduğunu göreceksiniz. Planı buradan değiştirebilir veya alt bölümdeki Cancel Subscription düğmesi ile aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Faturalandırma dönemi sona erdiğinde kendisini yenileyen bir servise abone olduysanız, bunu buradan değiştiremiyorsunuz. Belirli bir hizmeti kullanmayla ilgilenmiyorsanız ve abonelik planınızı değiştirme kararı aldıysanız işlemi bu ekrandan uygulamanız mümkün. Bir hizmetin faturalandırma döngüsünü yönetmek istediğinizde servisin uygulamasını ziyaret etmeniz gerekecek.