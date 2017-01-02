iPhone’un Windows Explorer’da görünmemesi sorunu ve bu sorunu nasıl çözebileceğinize değineceğiz. Bir akıllı telefon ya da işletim sistemi olması fark etmiyor, Apple ürünlerinin sorunsuz çalışmasını beklediğimiz bir dönem vardı. Zaman geçti ve Steve Jobs’un vefatıyla bu dönem kapanmış olabilir. Apple’ın son ürünlerine çeşitli sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Apple ürünleri hiçbir zaman Galaxy Note 7 gibi kendiliğinden patlamadı ama hiçbir teknolojik ürün gibi sıfır sorunlu cihazlar da olmadılar, özellikle son birkaç nesilde. Apple cihazların firmanın kendi ürünü olmayan başka cihazlarla çalışmada bazen sorun çıkardığını biliyoruz. Bugün bu özel durumlardan birisini, iPhone’un Windows Explorer’da görünmemesi sorunu ve çözümünü ele alacağız. iOS 10 kurulu iPhone Windows 10 PC’ye bağlandığında bu sorunun ortaya çıkabildiği gözlenmiş. Burada ele alacağımız aşamaları uygulayabilmek için Windows bilgisayarda yönetici haklarına sahip olmanız gerekecek. Tabii iPhone’un veri kablosu da lazım.

iPhone’un Windows Explorer’da Görünmemesi Sorunu ve Çözümü

Öncelikle iPhone’u PC’ye veri kablosu ile bağlayın.

Device Manager (Aygıt Yöneticisi)’ı açın, Universal Serial Bus controllers ‘ı (Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri) genişletin.

(Aygıt Yöneticisi)’ı açın, ‘ı (Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri) genişletin. Apple Mobile Device USB Driver ‘ı göreceksiniz. Çift tıklayın ve Properties (Ayrıntılar) sekmesini görüntüleyin.

‘ı göreceksiniz. Çift tıklayın ve (Ayrıntılar) sekmesini görüntüleyin. Driver (Sürücü) sekmesine gidin ve sürücüyü silin.

(Sürücü) sekmesine gidin ve sürücüyü silin. iPhone’un bağlantısını kesin, sonra tekrar bağlayın. Windows 10 sürücü için tarama yapacak ve sürücüyü tekrar indirecektir. Sorun çözülmezse;

iTunes’u kaldırın ve tekrar yükleyin. iTunes’un son sürümünü Apple’ın web sitesinden indirmenizde fayda var.

iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın.

Device Manager (Aygıt Yöneticisi)’ı açın, Universal Serial Bus controllers ‘ı (Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri) genişletin.

(Aygıt Yöneticisi)’ı açın, ‘ı (Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri) genişletin. Apple Mobile Device USB Driver ‘ı göreceksiniz. Çift tıklayın ve Properties (Ayrıntılar) sekmesini görüntüleyin.

‘ı göreceksiniz. Çift tıklayın ve (Ayrıntılar) sekmesini görüntüleyin. Driver (Sürücü) sekmesine gidin ve sürücüyü güncelleyin.