Yaş Kısıtlamalı YouTube Videosunu Oturum Açmadan İzlemek mümkün. YouTube’un içerik yönergeleri, kullanıcıların normal olarak gizli bir pencerede izlemeleri gereken içeriği yüklemelerini engelliyor. Bu, sitedeki içeriğin herkes için uygun olduğu anlamına gelmemekte. YouTube’da, ebeveynlerin çocuklarının YouTube’da izleyebileceklerini kontrol etmelerini sağlayan özel bir Çocuk uygulaması bulunmakta. YouTube ayrıca belirli video türlerini görüntülemeye yaş kısıtlamaları getiriyor. Bunlar çoğunlukla şiddet veya çıplaklık içeren videolar. Bu videoları izlemek için normal koşullar altında kullanıcı hesabınızla oturum açarak 18 yaşından büyük olduğunuzu ispat etmeniz gerekiyor. Fakat videonun URL’sinde küçük bir düzenleme yaparak bu zorunluluğu atlatabilirsiniz. Mobil cihazlarda tarayıcı kullanın ve YouTube’un masaüstü versiyonunu görüntüleyin.

Yaş Kısıtlamalı YouTube Videosunu Oturum Açmadan İzlemek

İlgili YouTube bağlantısının şu şekilde olduğunu düşünelim.

https://www. youtube.com/watch?v=rS00xWnqwvI

Bağlantı yaş kısıtlamalı videoların URL formunda, ana domain adı watch?v= ile devam ediyor ve sonrasında videonun eşsiz ID‘si (rastgele sayı ve harfler içeren) ile devam ediyor.

Eğer yaş sınırlamalı bir videoya erişmek istiyorsanız ilgili videonun bağlantısındaki watch?v= kısmını v/ ile değiştirin. Yani bağlantı son durumda şu şekilde olmalı:

https://www. youtube.com/v/rS00xWnqwvI

Esasında bu yöntem uzunca bir süredir kullanılabilir durumda. Yaş sınırlaması içeren bir YouTube videosunu izlemenin belki de en kolay yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir eklenti kurmaya gerek kalmıyor, üstelik dilediğiniz web tarayıcısında bu yöntemi uygulayabiliyorsunuz. Bu faydalı ipucunu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın.