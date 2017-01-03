Android dünyasında akıllı telefon çeşitleri epey fazla ve her kullanıcıya hitap eden bir cihaz var. Bazıları içinse en önemli olan gün içinde şarj sorunu yaşamadan yoğun biçimde kullanıma cevap veren cihazlar. Telefonlar inceldiği için bataryaların kapasitesi düşüş gösteriyordu ama son yıllarda ekranlar genişleyince batarya kapasiteleri tekrar artmaya başladı. Cihazlarda en büyük güç tüketimlerine geniş parlak ekranlar neden oluyor.

Android: Batarya Kapasitesi ve Kullanım Süresi Kralları

2016 yılında sunulmuş olan akıllı telefonlar arasında batarya kapasitesi 2900 mAh ve üstü olan on cihaz aklımıza geliyor. Google, HTC, Huawei, LG, Motorola, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi ve ZTE üretimi bu cihazları sıralayalım:

Elbette bunlar bataryaların ifade edilen teorik kapasiteleri yani ideal durumlarda geçerli. Yeni bataryalar bir süre deşarj/şarj edildikten sonra ideal kapasitelerini sunabilir hale geliyorlar. Yüksek batarya kapasitesi bir diğer sorunu daha belirgin hale getiriyor; şarj süreleri çünkü ne de olsa daha yüksek kapasite bataryanın şarj edilmesi daha uzun zaman alıyor.

Şarj Teknolojileri ve Süreleri

Şarj süreleri söz konusu olduğunda QuickCharge gibi 5V USB ile yetinmeyen ve 9V ya da 12V değerine çıkan çözümler ön plana çıkıyor. Turbo şarj destekli cihazlar artık daha fazla tercih ediliyor çünkü şarj süresini ciddi biçimde kısalttığı açık.

Şarj anlamında 2016’nın kralı Dash Charge teknolojisini içeren OnePlus 3T oldu. 3400 mAh kapasiteli bataryası sadece 87 dakikada yani 1.5 saatten kısa sürede tam doluyor. Ardından az farkla 89 dakikayla ZTE Axon 7 ve Huawei Mate 9 geliyor. Diğer yandan Mate 9 bataryası 4000 mAh olduğundan şarj devresi daha iyi bir iş çıkarıyor. LG V20’nin 3200 mAh bataryasıysa az farkla 90 dakikada doluyor.

En ağır kalanlarsa bataryası sadece 2900 mAh olmasına rağmen en uzun zamanı alan ve 143 dakikayla 2.5 saate yaklaşan Sony Xperia XZ. Bunun ana nedeni kutudan QuickCharge yerine 1.5A şarj adaptörü çıkması.

Wi-Fi Gezinti Kullanım Süresi

Bataryaları tam doldurduktan sonra kullanım testleri başladı. Genelde internet gezintisini Wi-Fi ile yapıyoruz. Bu durumda sonuç nasıl olurdu? Adil olması için ekranların tümü 200 kandela parlaklığa getirildi ve uçak modu açılıp Wi-Fi aktifleştirildi. Automatik güncellemeler ve batarya koruma teknolojileri kapatıldı. Bu gezinti işleminde güç tüketimi aşırı olmadığından iyi rakamlar belirdi.

Kazanan 14 saat ve 4 dakikayla Huawei Mate 9 oldu. Ardından 11 saati aşarak ZTE Axon 7 geldi. Şaşırtıcı biçimde iddialı 3600 mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy S7 Edge ise sondan ikinci olarak 8 saatte kaldı. En büyük yenilgiyi 7.5 saatle HTC 10 aldı.